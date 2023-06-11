В школе № 2 села Исянгулово построят новый спортзал

Во время рабочей поездки в Зианчуринский район Глава республики ознакомился с рядом социальных объектов. Так, в самой большой школе муниципалитета появится новый спортзал стоимостью 76 миллионов рублей. С просьбой о его строительстве еще в октябре прошлого года в ходе прямой линии к Радию Хабирову обратилась десятиклассница. Объект включили в Республиканскую адресную инвестиционную программу.
Власти приняли решение провести капитальный ремонт Исянгулововской районной больницы. К работам приступят в следующем году. Текущий стационар возвели более полувека назад, он рассчитан на 85 коек. Главный врач медучреждения отметил, что окна требуют замены, они обветшали и зимой температура в стенах больницы намного ниже нормы. Радий Хабиров поручил профильным ведомствам разработать план обновления лечебного учреждения.