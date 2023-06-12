В Уфе приготовили самый большой кыстыбый в мире

В башкирской столице в День города приготовили самый большой в стране учпочмак и самый большой в мире кыстыбый. Учпочмак получился 115 на 106 на 123 сантиметров, а кыстыбый 232 на 120 сантиметров. 

Фото №1 - В Уфе приготовили самый большой кыстыбый в мире

Рекорд побили на площади ГКЗ «Башкортостан», который подтвердили в городской администрации. Всего жителям города понадобилось 25 минут, чтобы съесть огромную выпечку. 

Пробу с угощения снял министр торговли Алексей Гусев. Изготовление гигантской выпечки не обошлось без проблем, так как переворачивать кыстыбый было довольно непросто.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ