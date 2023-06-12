В Башкирии спасатели вызволили из пещеры пострадавшую девушку

В Башкирии спасатели МЧС вызволили девушку из каменного плена в пещере. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
По информации ведомства, ЧП произошло в Гафурийском районе, где незарегистрированная туристическая группа обследовала Киндерлинскую пещеру без специального оборудования. Девушка упала в 2,5 километрах от входа в пещеру. Протяженность пещеры около 15 километров, а глубина 128 метров.
Спасательная операция длилась около 7 часов. Девушке была оказана первая помощь и на жестких носилках для узких пространств вытащили пострадавшую. Девушку доставили в больницу Стерлитамака с черепно-мозговой травмой и закрытым переломом костей таза.