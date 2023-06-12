В Башкирии с помощью бдительного жителя сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя

В Башкирии с помощью неравнодушного жителя был задержан нетрезвый водитель. Об этом сообщает Глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

По информации ведомства, на 10-ом километре дороги Краснохолмский-Нефтекамск инспекторы ДПС обнаружили машину, подходившую по описаниям. Полицейские остановили транспортное средство, которое двигалось в сторону Нефтекамска.

Мужчина за рулем был пьян, а алкотестер показал многократное превышение допустимой нормы алкоголя в организме мужчины – 1.327 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе.