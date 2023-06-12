В столице Башкирии развернулся фестиваль «Уфа, гуляем!»

Вкусные рекорды. В столице Башкортостана испекли учпочмак и кыстыбый внушительных размеров. Процесс происходил на глазах у гостей фестиваля «Уфа, гуляем!». Праздничное угощение организовали сразу по трём поводам: сегодня отметили День России, День города и день рождения Салавата Юлаева. Удивляли не только гастрономией. Уфа показала свои производства. А в память об истории глава республики возложил цветы к памятнику Салавату Юлаеву и монументу Дружбы.

Кадеты чеканят шаг по родной земле в такт одноимённой мелодии башкирского композитора. 449 лет назад на этом месте был построен Уфимский кремль. Здание было уничтожено пожаром, но история не сгорела. В середине прошлого века на месте острога возвели монумент Дружбы.

Память о предках возвышается и над рекой Агидель. Глава республики возложил цветы и к статуе Салавата Юлаева на коне. 12 июня в этом году отмечается 269 лет со дня рождения легендарного национального героя. Празднично было не только на суше, но и в небе и на воде. После пролёта авиации с триколорами выстроилась колонна уже на реке Белой – строем прошли теплоходы, катера, каноэ, байдарки и лодки.

А на этом транспорте можно уехать далеко только в переносном смысле. Вперёд в будущее: пока человек крутит педали, пластиковые крышки перемалываются в крошку для дальнейшей переработки. Так привлекали внимание к проблемам экологии, чтобы было из чего строить мир потомкам, как это предлагали сделать детям уже сейчас, собрав деревянную карту на магнитной доске. Это лишь часть из множества площадок фестиваля «Уфа, гуляем!». Объять взглядом весь праздник можно было разве что забравшись повыше.

Не совсем сабантуй, но с национальными угощениями. Причём впечатляющих размеров. На фестивале ставили рекорды – готовили самые большие кыстыбый и учпочмак. Вкусно встретили на фестивале и главу республики – традиционными продуктами и стилизованными блюдами. Чай с полезными травами и угощениями на подносе или кофе с десертом под крышкой в виде юрты.

Как люди на праздник выходят в лучших нарядах, так и на фестивале город оделся в значимые достижения. На фестивале показывали последние разработки. Например, производство коптеров. Замаскировалась в веренице ярких палаток и точка по плетению масксетей. Без подобных площадок не обходится сейчас ни один праздник – это дань времени.

День города должен проходить так, чтобы у наших жителей была возможность отдохнуть всей семьёй, погулять с детьми, посетить различные ярмарки. И, как видите, гостей очень много. Каждый раз говорю, что в нынешнее непростое время людям нужно дать возможность отдохнуть и расслабиться. Они заслужили это своим трудом. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан