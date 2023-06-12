В Уфе после реконструкции открыли Парк культуры и отдыха Нефтехимиков

Жители северной части столицы республики ко Дню России и города получили подарок в виде обновлённого общественного пространства. В уфимской Черниковке после реконструкции открылся парк Нефтехимиков. Разделить радость с местными жителями на праздник приехал и глава республики.
Всегда многолюдно и оживлённо. Сюда приходили как просто погулять, так и для участия в масштабных мероприятиях. В советское время Парк культуры и отдыха Нефтехимиков был излюбленным местом жителей Черниковки. Это один из старейших парков в Уфе. Его заложили в 1947 году, и назывался он «Городской сад «Победа». Строили объект в течение двух лет народными силами, то есть руками школьников, комсомольцев и трудящихся.
В 90-е годы прошлого столетия парк пришёл в запустение. Но люди надеялись, что место, с которым связаны самые тёплые воспоминания, когда-то вновь оживёт. В апреле прошлого года в парке Нефтехимиков с жителями Черниковки встретился глава республики. Радий Хабиров тогда пообещал преобразить общественное пространство. В мае приступили к работам, а спустя год состоялось открытие обновлённого парка.
Радий Хабиров поздравил присутствующих с праздником и поблагодарил жителей Башкортостана за то, что все сплотились в нелёгкое для страны время. За вклад в развитие республики руководитель региона вручил представителям разных профессий государственные награды. Отмечены были и участники специальной военной операции.
После общения с бойцами глава республики ознакомился с результатом реконструкции парка Нефтехимиков. Он изменился до неузнаваемости, говорят местные жители. Асфальтобетонная велодорожка, современные прогулочные зоны, а вокруг – деревья и газоны. Парк утопает в зелени. Здесь построили новую детскую и спортивную площадки с безопасным резиновым покрытием, смонтировали систему наружного освещения и видеонаблюдения. Стоимость строительно-монтажных работ превысила 400 миллионов рублей. При этом учитывались пожелания местных жителей относительно наполнения и внешнего облика парка.
В парке Нефтехимиков привели в порядок и входные группы. Со стороны улицы 40 лет Октября строители воссоздали утраченную арку с колоннами. Это первый опыт восстановления подобных архитектурных объектов, и получилось один в один как в Советском Союзе, отметил глава республики. А это значит, что частичка «старой Уфы» не ушла в прошлое, а будет продолжать радовать своей красотой горожан и гостей столицы.