В Уфе после реконструкции открыли Парк культуры и отдыха Нефтехимиков

Жители северной части столицы республики ко Дню России и города получили подарок в виде обновлённого общественного пространства. В уфимской Черниковке после реконструкции открылся парк Нефтехимиков. Разделить радость с местными жителями на праздник приехал и глава республики.

Всегда многолюдно и оживлённо. Сюда приходили как просто погулять, так и для участия в масштабных мероприятиях. В советское время Парк культуры и отдыха Нефтехимиков был излюбленным местом жителей Черниковки. Это один из старейших парков в Уфе. Его заложили в 1947 году, и назывался он «Городской сад «Победа». Строили объект в течение двух лет народными силами, то есть руками школьников, комсомольцев и трудящихся.

В 90-е годы прошлого столетия парк пришёл в запустение. Но люди надеялись, что место, с которым связаны самые тёплые воспоминания, когда-то вновь оживёт. В апреле прошлого года в парке Нефтехимиков с жителями Черниковки встретился глава республики. Радий Хабиров тогда пообещал преобразить общественное пространство. В мае приступили к работам, а спустя год состоялось открытие обновлённого парка.

А сегодня, в день рождения Уфы, мы открываем после реконструкции Парк культуры и отдыха Нефтехимиков. Обратите внимание, что мы не стали менять его название. Это дань уважения нефтехимикам, которые создавали промышленность нашей республики. Уфа стала городом трудовой доблести во многом благодаря тому, что основные учреждения, которые ковали Победу, были расположены в нашей Черниковке. И в наши дни этот микрорайон развивается, преображается. Здесь появляются новые парки и скверы. Мы формируем новые условия жизни для наших детей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров поздравил присутствующих с праздником и поблагодарил жителей Башкортостана за то, что все сплотились в нелёгкое для страны время. За вклад в развитие республики руководитель региона вручил представителям разных профессий государственные награды. Отмечены были и участники специальной военной операции.

После общения с бойцами глава республики ознакомился с результатом реконструкции парка Нефтехимиков. Он изменился до неузнаваемости, говорят местные жители. Асфальтобетонная велодорожка, современные прогулочные зоны, а вокруг – деревья и газоны. Парк утопает в зелени. Здесь построили новую детскую и спортивную площадки с безопасным резиновым покрытием, смонтировали систему наружного освещения и видеонаблюдения. Стоимость строительно-монтажных работ превысила 400 миллионов рублей. При этом учитывались пожелания местных жителей относительно наполнения и внешнего облика парка.

Когда мы приступали, то сначала посоветовались с людьми, каким должен быть парк. Жители просили максимально сохранить зелёный покров, деревья. На мой взгляд, работы выполнили качественно. Подчёркиваю: мы сделали именно то, что просили люди. Этот парк хорош тем, что он подходит и для маленьких детей, и для взрослых. Думаю, что он будет хорошим местом отдыха уфимцев. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан