В Уфе в День России и День города прошел спортивный «Фестиваль на воде»

На площадках набережной реки Белой в Уфе состоялся спортивный «Фестиваль на воде», посвященный Дню города и Дню России. Юные спортсмены – акробаты, гимнасты, фехтовальщики, роллеры – представили разнообразную программу с показательными выступлениями и мастер-классами. Жители города смогли понаблюдать за тренировками воспитанников спортивных школ, в числе которых – призеры всероссийских и региональных соревнований. Открывал фестиваль глава республики.

Добрый день, уфимцы. Всех с праздниками! Ребятам желаю честной борьбы, честных побед. Занимайтесь спортом, любым видом, всё будет замечательно.

На коврах развернулись соревнования по греко-римской борьбе, а детский клуб традиционного каратэ «Цунами» провёл турнир среди воспитанников клуба. На нижнем уровне главные силачи республики тянули автобус. Зрелищная программа прошла и на самой реке. На воду вышел целый парад судов, в их числе – каяки, сапы, байдарки и катамараны. Украшением фестиваля стал пролёт пилотажной группы над рекой.