В Уфе в День России и День города прошел спортивный «Фестиваль на воде»

На площадках набережной реки Белой в Уфе состоялся спортивный «Фестиваль на воде», посвященный Дню города и Дню России. Юные спортсмены – акробаты, гимнасты, фехтовальщики, роллеры – представили разнообразную программу с показательными выступлениями и мастер-классами. Жители города смогли понаблюдать за тренировками воспитанников спортивных школ, в числе которых – призеры всероссийских и региональных соревнований. Открывал фестиваль глава республики.

Добрый день, уфимцы. Всех с праздниками! Ребятам желаю честной борьбы, честных побед. Занимайтесь спортом, любым видом, всё будет замечательно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На коврах развернулись соревнования по греко-римской борьбе, а детский клуб традиционного каратэ «Цунами» провёл турнир среди воспитанников клуба. На нижнем уровне главные силачи республики тянули автобус. Зрелищная программа прошла и на самой реке. На воду вышел целый парад судов, в их числе – каяки, сапы, байдарки и катамараны. Украшением фестиваля стал пролёт пилотажной группы над рекой.

Мы очень рады, что на такое мероприятие пригласили нашу федерацию ММА. Ребята показали сегодня ММА. Мы рады, что молодёжь заинтересована, много детишек подошли, посмотрели. Рады, что всё так красиво проходит.

Махмад Икромов, старший тренер сборной Республики Башкортостан по смешанному боевому единоборству ММА

У нас показательные выступления по кикбоксингу. Людям, наверное, интересно, смотрят все. Нас позвали, мы пришли выступить и всё показать.

Даниил Ковалевский, кандидат в мастера спорта по кикбоксингу
Уфимская волна
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