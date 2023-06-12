В Уфе прошел турнир по борьбе корэш на кубок мэра города

Сегодня в Уфе состоялся открытый турнир по борьбе корэш на кубок главы администрации города. Победителю доставался по традиции баран и главный приз – автомобиль.

Всего выступили 110 сильнейших корэшистов республики. Они выявляли сильнейших в четырёх весовых категориях – до 65, 75, 85 и свыше 85 килограммов. Отдельные соревнования прошли и у юношей до 18 лет. За звание абсолютного чемпиона боролись Рамиль Галимов и прошлогодний финалист турнира Артур Зулькарнаев. Он и стал победителем в этой схватке и обладателем главного приза.