В заповеднике Башкирии родился мараленок

Впервые маралов завезли в Башкирский заповедник с Алтая в сороковые годы прошлого века. Вторую партию этих животных привезли в Башкирию в 2012 году. 5 особей оставили в вольере, остальных выпустили в дикую природу. Как только детеныши достигают года, пока они не привыкли жить в вольере, их выпускают в дикую природу, где они сливаются с местной популяцией.