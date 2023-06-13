В Уфе наградили лучших работников и ветеранов регионального ФОМС

Российская система обязательного медицинского страхования отметила 30-летие. В честь события по поручению Главы Башкортостана в Уфе состоялось награждение лучших работников и ветеранов регионального ФОМС.

Им вручили благодарственные письма и почетные грамоты. Фонд обязательного медстрахования занимается улучшением демографической ситуации и сохранением здоровья населения. Через ФОМС финансируется деятельность больниц, поликлиник и службы скорой медпомощи.