В Башкирии готовятся к строительству второй очереди предприятия «Элком»

Многие инвесторы вкладывают деньги на расширение текущих производств. Так, например, один из первых проектов, представленных на Инвестчасе, готовится к строительству второй очереди. Сумма инвестиций – почти полмиллиарда рублей. Компания по производству корпусов для серверных шкафов впервые заявила о себе в 2018 году. С тех пор на территории индустриального парка вырос целый производственный комплекс. Как за небольшой срок предприятие смогло почти в 20 раз нарастить объемы выпуска?

От заводов до банков и метрополитенов – спектр применения широкий. Вот уже два года на этом предприятии производят металлические корпуса для различных серверных и пунктов управления. Объемы заказов за это время выросли в разы. Если на начальном этапе выпускали около 20 единиц в месяц, теперь – порядка 400.

Уже сейчас на заводе трудятся порядка 120 человек. Открытие новых цехов позволит удвоить число сотрудников. На заводе трудится много молодых специалистов.

Завод постоянно развивается. Например, этот станок, на котором работает Евгений, привезли буквально пару месяцев назад. Его производительность – в два раза выше прежнего. Так руководство старается справляться с возрастающим спросом.

Завод «Элком» стал одним из первых проектов, который в ноябре 2018 года одобрил Инвестиционный комитет республики. Предприниматели уже вложили порядка 650 млн. рублей. В свою очередь власти предоставили господдержку в виде льгот по налогам на прибыль и имущество предприятий. Запускал производство два года назад лично Радий Хабиров.