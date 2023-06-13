В Уфе продолжается строительство канала для гребного слалома

В уфимском микрорайоне Инорс продолжается строительство канала для гребного слалома. Оно было начато в прошлом году в рамках проекта «Спорт – норма жизни».

Сейчас строители возводят стоячие трибуны для зрителей, где планируется пять рядов. Ведутся работы над гидроизоляцией стен канала и установкой опор под тросы для ворот. Кроме того, готовят дамбу в финишном бассейне – засыпают грунтом, утрамбовывают и бетонируют поверхность. Эти работы планируют выполнить до осени, после чего начнётся благоустройство территории.

Благоустройство мы планируем также в рамках первой очереди. У нас скоро будут готовиться работа по созданию пешеходного моста, пешеходных и автомобильных дорог. Как только придут шлюзы, будем готовы к установке.

Кристина Баязитова, начальник отдела проектного офиса ГАУ «Центр спортивной подготовки»

Строительные работы выполнены на 63%. Сам гребной канал уже возведён. Первую очередь объекта планируется сдать к концу года. Канал для гребного слалома будет уникальным, ведь в нём произойдёт слияние тёплой воды из озера и холодной из реки Уфа. Это позволит заниматься спортсменам даже в холодную погоду.

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