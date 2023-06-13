В Уфе продолжается строительство канала для гребного слалома

В уфимском микрорайоне Инорс продолжается строительство канала для гребного слалома. Оно было начато в прошлом году в рамках проекта «Спорт – норма жизни».
Сейчас строители возводят стоячие трибуны для зрителей, где планируется пять рядов. Ведутся работы над гидроизоляцией стен канала и установкой опор под тросы для ворот. Кроме того, готовят дамбу в финишном бассейне – засыпают грунтом, утрамбовывают и бетонируют поверхность. Эти работы планируют выполнить до осени, после чего начнётся благоустройство территории.
Строительные работы выполнены на 63%. Сам гребной канал уже возведён. Первую очередь объекта планируется сдать к концу года. Канал для гребного слалома будет уникальным, ведь в нём произойдёт слияние тёплой воды из озера и холодной из реки Уфа. Это позволит заниматься спортсменам даже в холодную погоду.