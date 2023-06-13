В Башкирии намерены увеличить производство корпусов для серверных шкафов

В Башкирии планируется увеличить производство корпусов для серверных шкафов. Об этом сообщил руководитель республики Радий Хабиров. По его словам, завод «Элком», который находится в Уфимском районе, намерен увеличить количество выпускаемого изделия. Ранее в месяц изготавливалось 20 корпусов, на сегодняшний же день это число выросло в 20 раз.
Как сообщал ранее «Башинформ» со ссылкой на руководителя региона Радия Хабирова, завод производит корпуса металлических шкафов для разных отраслей промышленности, в том числе нефтегазовой. Ранее их поставляли из-за границы. Сейчас башкирское предприятие активно участвует в импортозамещении. Планируется, что на полную проектную мощность завод выйдет в 2026 году.
Инвесторы уже вложили в завод около 650 млн рублей. В свою очередь, республиканские власти предоставили господдержку в виде льгот по налогам на прибыль и имущество предприятий. Запускал новое производство два года назад Глава Башкирии.
«В планах на ближайшие два года — открытие дополнительного производственного помещения. Увеличение объемов производства планируем примерно в восемь раз», — подчеркнули на предприятии.
Между тем уже сейчас на заводе трудятся почти 120 человек, среди которых немало молодых специалистов. Открытие новых цехов позволит удвоить число сотрудников.
По словам президента группы компаний «Башкирские инновационные технологии» Ильшата Шайхутдинова, к стремительному развитию подтолкнули западные санкции.
«Приняли решение продолжать инвестировать в строительство следующих очередей нашего завода, так как рынок этого требует. Того количества, которое мы на данный момент производим, очень не хватает. Поэтому принято решение масштабировать производство», — пояснил он.