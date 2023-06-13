В Башкирии намерены увеличить производство корпусов для серверных шкафов

В Башкирии планируется увеличить производство корпусов для серверных шкафов. Об этом сообщил руководитель республики Радий Хабиров. По его словам, завод «Элком», который находится в Уфимском районе, намерен увеличить количество выпускаемого изделия. Ранее в месяц изготавливалось 20 корпусов, на сегодняшний же день это число выросло в 20 раз.