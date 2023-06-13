В Самарской области для мотострелкового полка «Башкортостан» организовали праздничный концерт

Военнослужащих поздравили заместитель Премьер-министра Правительства Ирек Сагитов и артисты из Стерлитамака. Но это стало не единственным поводом для поездки. Важно было решить вопросы и проследить за их реализацией. 1 июня Глава Башкортостана встретился с бойцами на месте слаживания. Тогда военнослужащие рассказали о возникающих трудностях.

В эти дни бойцы вынуждены топить печи. Самарская область оказалась под влиянием холодного фронта. Пока буржуйками отапливается около десятка палаток. Есть теплые спальники, одеяла.

В начале июня Радий Хабиров приезжал сюда. Встретился с бойцами, которые рассказали о вопросах, в основном бытовых. Логично, что они всплывают в процессе слаживания. Решение этих проблем последовало незамедлительно.

По поручению Главы Башкортостана были направлены и душевые, и туалетные помещения, не только в казармах, но и палатках, печи, потому что погода быстро меняется. То, чего не хватает, будем довозить. Ирек Сагитов, заместитель Премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Были вопросы с водой. Теперь у военных она есть, из самого лучшего источника.

Разумеется, налажено горячее питание. Если вдруг не хватает, то можно получить дополнительную порцию.

На обед макароны, масло, сок, салат. Хлеба берем столько, сколько нужно. Позывной «Баш»

Сейчас возводятся дополнительные помещения: душевые, туалетные комнаты, чтобы у военных не было вопросов.

Стоят насосы, уже от них будет распределяться. Можно регулировать температуру воды. Динис Каримов, прораб

Особое внимание – здоровью. Сейчас на месте уже работает передвижная стоматология. Кроме того, сформированная в Башкортостане медицинская рота оказывает качественную помощь военнослужащим.

По поручению Радия Фаритовича из Уфы направляется диагностический модуль для прохождения флюорографии, а также аппарат УЗИ и электрокардиограф. Елена Галимуллина, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан