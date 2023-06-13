В Самарской области для мотострелкового полка «Башкортостан» организовали праздничный концерт

Военнослужащих поздравили заместитель Премьер-министра Правительства Ирек Сагитов и артисты из Стерлитамака. Но это стало не единственным поводом для поездки. Важно было решить вопросы и проследить за их реализацией. 1 июня Глава Башкортостана встретился с бойцами на месте слаживания. Тогда военнослужащие рассказали о возникающих трудностях.
В эти дни бойцы вынуждены топить печи. Самарская область оказалась под влиянием холодного фронта. Пока буржуйками отапливается около десятка палаток. Есть теплые спальники, одеяла.
В начале июня Радий Хабиров приезжал сюда. Встретился с бойцами, которые рассказали о вопросах, в основном бытовых. Логично, что они всплывают в процессе слаживания. Решение этих проблем последовало незамедлительно.
Были вопросы с водой. Теперь у военных она есть, из самого лучшего источника.
Разумеется, налажено горячее питание. Если вдруг не хватает, то можно получить дополнительную порцию.
Сейчас возводятся дополнительные помещения: душевые, туалетные комнаты, чтобы у военных не было вопросов.
Особое внимание – здоровью. Сейчас на месте уже работает передвижная стоматология. Кроме того, сформированная в Башкортостане медицинская рота оказывает качественную помощь военнослужащим.
Башкирский мотострелковый полк через два месяца отправится на территорию специальной военной операции. А до этого нужно научиться управляться огнестрельным оружием, пройти тактические учения. Есть в боевых буднях и место празднику. В честь Дня России, дней Салавата Юлаева и 449-летия Уфы бойцам организовали концерт. И вновь слова поддержки.