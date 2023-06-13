В Уфе жильцы многоквартирного дома жалуются на протекающую крышу

В уфимском микрорайоне Сипайлово жители многоквартирного дома борются со стоками с крыш. Стены 32-летнего дома по улице Гагарина страдают из-за проливных дождей. Не спасают от подтопления дополнительные конструкции, установленные на крыше.

Вода, стекающая водопадом по стене, и узоры из плесени. Вынужденными свидетелями такого явления становятся жители дома по улице Гагарина, 22/1. Жильцы отмечают, что подтопление происходит с 12-го по 6-й этажи.

Чтобы решить проблему, три года назад управляющая компания установила на крышу металлические конструкции. Они должны были защитить стены от дождя. Однако, как отмечают жильцы, система оказалась неэффективной. В прошлом году добавили водосточную трубу. И это оказалось пустой тратой времени и денег, уверены собственники.

Собственники просят управляющую компанию разобрать водопроводную трубу и металлоконструкцию.