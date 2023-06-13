Радий Хабиров поручил привести в порядок въездные стелы в районах Башкирии

Стелы при въезде в населённые пункты приведут в порядок. Глава республики на оперативном совещании правительства резко высказался о плохом состоянии обозначающих конструкций. Радий Хабиров поручил разобраться с ситуацией.

А вот по благоустройству по программе «Башкирские дворики» итоги положительные. В этом году в проекте участвуют 30 муниципальных образований республики, работа должна быть завершена на 206 территориях. Общий бюджет в 2023-м превысил 1 млрд рублей – по сравнению с прошлым годом больше на 17%. В регионе продолжается формирование городской среды в рамках федерального проекта. В городах Агидель, Октябрьский, Сибай, Дюртюли, а также в ряде районов работы завершили уже наполовину.

Уфа в этой части – пример для всей республики. Объективно самое большое количество средств мы выделяем паркам столицы республики. И город должен содержать эти территории в образцовом порядке. На прошлой неделе нашу столицу посетило много гостей. И все они отмечали на наших встречах, что Уфа – чистый и красивый город. Да, первое время после благоустройства вандалы могут что-то ломать. Обязательно нужно устранять эти повреждения. Здесь надо проявлять терпение. Мы таким образом постепенно воспитываем людей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан