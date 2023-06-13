Радий Хабиров поручил привести в порядок въездные стелы в районах Башкирии

Стелы при въезде в населённые пункты приведут в порядок. Глава республики на оперативном совещании правительства резко высказался о плохом состоянии обозначающих конструкций. Радий Хабиров поручил разобраться с ситуацией.
А вот по благоустройству по программе «Башкирские дворики» итоги положительные. В этом году в проекте участвуют 30 муниципальных образований республики, работа должна быть завершена на 206 территориях. Общий бюджет в 2023-м превысил 1 млрд рублей – по сравнению с прошлым годом больше на 17%. В регионе продолжается формирование городской среды в рамках федерального проекта. В городах Агидель, Октябрьский, Сибай, Дюртюли, а также в ряде районов работы завершили уже наполовину.
В повестке оперативного совещания также тема здоровья населения. Продолжают оснащать оборудованием ФАПы, в республике их около 2 тысяч. Проходит ежегодная профилактическая акция «Здоровая республика – здоровый регион». По республике ездят медицинские десанты. Всего работают 86 мобильных передвижных комплексов. Проводятся осмотры и диспансеризация. Таким образом, всего в Башкортостане в этом году проследят за здоровьем как минимум 1 млн 400 тысяч жителей. На данный момент медики осмотрели уже почти половину от этого числа.