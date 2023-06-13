Из Башкирии на Донбасс прибыла гумпомощь для бойцов и медиков

Помощь
на передовую. Очередной гуманитарный конвой из Башкортостана прибыл в зону
проведения СВО. Бойцам привезли всё самое необходимое – автомобили,
спецсредства и стройматериалы для укрепления блиндажей на линии боевого
соприкосновения.
Очередной
гуманитарный конвой благополучно добрался до Донбасса. После двух дней пути
сюда для наших батальонов и мобилизованных ребят привезли более 100 тонн
гуманитарного груза. В сборе самого необходимого приняли участие как обычные
жители Башкортостана, так и общественные организации и предприниматели
республики. Колонна формировалась по заявкам самих военнослужащих.
Привезли УАЗики три
штуки, спецоборудование, квадрокоптеры, тепловизоры, активные наушники. И самое
главное – личные посылки от родных и близких.Тимергали Уразгулов, руководитель волонтёрского штаба предпринимателей Республики Башкортостан
Привезли
не только внедорожники, но и запасные части к ним. На передовой автомобили
порой попадают под обстрел, и важно как можно скорее вернуть их в строй. Тяжелые
коробки помогают выгружать военнослужащие, которые приехали с линии боевого
соприкосновения.
Хочу сказать
спасибо лично Радию Хабирову, с которым мы ещё знакомы по стадиону «Гастелло»,
по трудовым резервам. Могу сказать, что с одного гумконвоя до другого прошло
меньше месяца. То есть всё, что заказываем, мы получаем. Личные посылки мы
отдаем старшинам, и они уже передают лично в руки на передовую.позывной «Модный»
По
просьбе командира батальона имени Минигали Шаймуратова гуманитарным конвоем на
Донбасс привезли строительные материалы: 60 кубометров досок и несколько тонн
сетки-рабицы. Всё это сразу перегружают в военные грузовики и отправляют
ребятам на передовую.
Хочу сказать
большое спасибо за гуманитарную помощь. Вот вы видите сетку-рабицу, она нужна
для укрытия блиндажей и окопов. Всё это пойдет на передок. Вот здесь доски,
которые тоже нужны для укрепления блиндажей. Есть и гуманитарный груз. Спасибо
жителям республики, предпринимателям, Радию Фаритовичу, который оказывает
огромную помощь. Мы с вами, вы с нами, и победа будет за нами.позывной «Одесса»
Гумконвоем
прислали помощь не только военнослужащим. Не забывает республика и о своих
врачах, которые находятся в служебной командировке на Донбассе. Помимо
необходимых медикаментов и оборудования, для мобильности медперсоналу привезли
еще один служебный транспорт – пассажирскую «Газель».
Хотели бы для нужд
больницы «Известия» передать от предпринимателей Республики Башкортостан
автомобиль «Газель». Торжественно вручаем ключи. Чтобы ваша работа была в удовольствие,
и больные исцелялись и были здоровыми. Спасибо вам за ваш труд в текущей
нелегкой ситуации.Евгений Мельников, заместитель руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия»
Я хочу
поблагодарить Радия Фаритовича за то, что он оказывает такое внимание. Эта «Газель»
действительно будет служить для нужд больницы. И благодаря этому, я думаю, мы
будем более эффективно и доступно оказывать медицинскую помощь.Сергей Перепелица, главный врач больницы «Известия» г. Красный Луч
Встреча
с земляками была хоть и радостной, но недолгой. У врачей много работы. Поэтому
сразу после фотографирования на память медики отправились на первый вызов на
новой машине.