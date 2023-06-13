Из Башкирии на Донбасс прибыла гумпомощь для бойцов и медиков

Помощь на передовую. Очередной гуманитарный конвой из Башкортостана прибыл в зону проведения СВО. Бойцам привезли всё самое необходимое – автомобили, спецсредства и стройматериалы для укрепления блиндажей на линии боевого соприкосновения.

Очередной гуманитарный конвой благополучно добрался до Донбасса. После двух дней пути сюда для наших батальонов и мобилизованных ребят привезли более 100 тонн гуманитарного груза. В сборе самого необходимого приняли участие как обычные жители Башкортостана, так и общественные организации и предприниматели республики. Колонна формировалась по заявкам самих военнослужащих.

Привезли УАЗики три штуки, спецоборудование, квадрокоптеры, тепловизоры, активные наушники. И самое главное – личные посылки от родных и близких. Тимергали Уразгулов, руководитель волонтёрского штаба предпринимателей Республики Башкортостан

Привезли не только внедорожники, но и запасные части к ним. На передовой автомобили порой попадают под обстрел, и важно как можно скорее вернуть их в строй. Тяжелые коробки помогают выгружать военнослужащие, которые приехали с линии боевого соприкосновения.

Хочу сказать спасибо лично Радию Хабирову, с которым мы ещё знакомы по стадиону «Гастелло», по трудовым резервам. Могу сказать, что с одного гумконвоя до другого прошло меньше месяца. То есть всё, что заказываем, мы получаем. Личные посылки мы отдаем старшинам, и они уже передают лично в руки на передовую. позывной «Модный»

По просьбе командира батальона имени Минигали Шаймуратова гуманитарным конвоем на Донбасс привезли строительные материалы: 60 кубометров досок и несколько тонн сетки-рабицы. Всё это сразу перегружают в военные грузовики и отправляют ребятам на передовую.

Хочу сказать большое спасибо за гуманитарную помощь. Вот вы видите сетку-рабицу, она нужна для укрытия блиндажей и окопов. Всё это пойдет на передок. Вот здесь доски, которые тоже нужны для укрепления блиндажей. Есть и гуманитарный груз. Спасибо жителям республики, предпринимателям, Радию Фаритовичу, который оказывает огромную помощь. Мы с вами, вы с нами, и победа будет за нами. позывной «Одесса»

Гумконвоем прислали помощь не только военнослужащим. Не забывает республика и о своих врачах, которые находятся в служебной командировке на Донбассе. Помимо необходимых медикаментов и оборудования, для мобильности медперсоналу привезли еще один служебный транспорт – пассажирскую «Газель».

Хотели бы для нужд больницы «Известия» передать от предпринимателей Республики Башкортостан автомобиль «Газель». Торжественно вручаем ключи. Чтобы ваша работа была в удовольствие, и больные исцелялись и были здоровыми. Спасибо вам за ваш труд в текущей нелегкой ситуации. Евгений Мельников, заместитель руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия»

Я хочу поблагодарить Радия Фаритовича за то, что он оказывает такое внимание. Эта «Газель» действительно будет служить для нужд больницы. И благодаря этому, я думаю, мы будем более эффективно и доступно оказывать медицинскую помощь. Сергей Перепелица, главный врач больницы «Известия» г. Красный Луч