Артур Субханкулов из Башкирии рассказал о своих планах на профессиональный бокс

Башкирский боксёр Артур Субханкулов одержал свою шестую победу на профессиональном ринге. 31-летний спортсмен встречался на вечере бокса с казахстанским боксёром Аблайханом Хусаиновым, который до этого не знал поражений. О ещё одной победе Артура Субханкулова, о его планах на профессиональный бокс и о подготовке наших спортсменов к новым соревнованиям – в нашем сюжете.

За последние полгода Артур Субханкулов провёл уже три профессиональных поединка. В конце декабря одержал победу над соперником из Республики Киргизия Дастанбеком Иманказиевым, в апреле на домашней арене справился с намибийцем Лазарусом Шанингвой. Но самым сложным вышел именно поединок против Аблайхана Хусаинова из Казахстана. Бой продлился всю дистанцию – 10 раундов, что стало для Артура определенным испытанием. Поединок стал самым затяжным в профессиональной карьере боксёра.

Это достаточно опытный и хороший соперник. Когда-то подписан в Канаде, профессионал, который из юниоров перешел. Для нас эти 10 раундов нужно было пройти без травм и сюрпризов, акцентировали внимание на ведении боя, а не на добиваниях. Мария Карабанова, старший тренер сборной Республики Башкортостан по боксу

До встречи с Артуром Аблайхан не знал поражений, одержав девять досрочных побед в 12 поединках. Последних успехов Субханкулов добивается именно на профессиональном ринге. Сейчас башкирский спортсмен хочет перенаправить все свои силы именно на профессиональный бокс, отходя от любительского. Ближайший бой Артур планирует провести уже в конце июля. Кроме того, спортсмен организовал новую команду «Башкирский улей», чей логотип уже можно было увидеть на вечере бокса.

Сформировалась команда башкирских бойцов из Белорецка, Белебея. Разные виды спорта, мы объединяемся. Хотим представлять башкирскую школу единоборств, движемся к своим целям, каждый в своём виде объединившись. Артур Субханкулов, член сборной Республики Башкортостан по боксу

В эту команду входит Данис Габдрафиков. Спортсмен также побывал на вечере бокса, одолев кубинца Эрнеста Кастилио Ривьеру, оформив вторую победу в своей профессиональной карьере. Габдрафиков завершил поединок нокаутом в первом раунде. О большем количестве боёв по профессионалам Данис думает, но понимает, что нужно добиться больших результатов и среди любителей. Улучшить статистику спортсмен сможет уже в августе – в Хабаровске пройдёт чемпионат России по боксу.

Конкурентов знаю всех, кто уже давно боксирует, со многими встречались, почти всех знаю, кто в моем весе. Подготовка идет как положено, набираем физику, боевую практику, думаю, к чемпионату страны подойдем в лучше форме. Данис Габдрафиков, член сборной Республики Башкортостан по боксу