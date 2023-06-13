Артур Субханкулов из Башкирии рассказал о своих планах на профессиональный бокс

Башкирский боксёр Артур Субханкулов одержал свою шестую победу на профессиональном ринге. 31-летний спортсмен встречался на вечере бокса с казахстанским боксёром Аблайханом Хусаиновым, который до этого не знал поражений. О ещё одной победе Артура Субханкулова, о его планах на профессиональный бокс и о подготовке наших спортсменов к новым соревнованиям – в нашем сюжете.
За последние полгода Артур Субханкулов провёл уже три профессиональных поединка. В конце декабря одержал победу над соперником из Республики Киргизия Дастанбеком Иманказиевым, в апреле на домашней арене справился с намибийцем Лазарусом Шанингвой. Но самым сложным вышел именно поединок против Аблайхана Хусаинова из Казахстана. Бой продлился всю дистанцию – 10 раундов, что стало для Артура определенным испытанием. Поединок стал самым затяжным в профессиональной карьере боксёра.
До встречи с Артуром Аблайхан не знал поражений, одержав девять досрочных побед в 12 поединках. Последних успехов Субханкулов добивается именно на профессиональном ринге. Сейчас башкирский спортсмен хочет перенаправить все свои силы именно на профессиональный бокс, отходя от любительского. Ближайший бой Артур планирует провести уже в конце июля. Кроме того, спортсмен организовал новую команду «Башкирский улей», чей логотип уже можно было увидеть на вечере бокса.
В эту команду входит Данис Габдрафиков. Спортсмен также побывал на вечере бокса, одолев кубинца Эрнеста Кастилио Ривьеру, оформив вторую победу в своей профессиональной карьере. Габдрафиков завершил поединок нокаутом в первом раунде. О большем количестве боёв по профессионалам Данис думает, но понимает, что нужно добиться больших результатов и среди любителей. Улучшить статистику спортсмен сможет уже в августе – в Хабаровске пройдёт чемпионат России по боксу.
Башкирские спортсмены завоевали сразу шесть путевок на чемпионат России, и тренерский штаб рассчитывает на серьёзные результаты. Команда крепнет, чему подтверждение выступление Бекхана Исраилова. Башкирский боксёр на прошлых выходных завоевал серебро на чемпионате России среди юниоров до 22 лет в Серпухове.