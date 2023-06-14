В БГМУ прошел вечер выпускников разных лет

В Башкирском государственном медицинском университете прошел вечер выпускников разных лет. Полвека назад тогда еще медицинский институт закончили более 400 студентов.

Они были распределены в разные регионы и города Советского Союза. Спустя 50 лет однокурсники собрались, чтобы вспомнить молодость.

Первые основатели рок-группы «Красные Кресты» спустя полвека выступили в родном университете. В этот день встретились и однокурсники педиатрического факультета 1993 года выпуска. Они работают руководителями, ведущими специалистами учреждений здравоохранения не только Башкортостана и России, но и за рубежом. Многие из них отмечены высокими наградами.