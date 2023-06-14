Группа компаний «Первый Трест» приготовила для уфимцев и гостей столицы щедрый подарок

Сертификат на покупку квартиры на сумму до полутора миллионов рублей. Группа компаний «Первый Трест» приготовила для уфимцев и гостей столицы щедрый подарок.

«Первый Трест» стал генеральным партнером масштабного празднования Дня города. Прямо на фестивале «Уфа, гуляем!» сотрудники группы компаний развернули настоящий офис.

В честь праздника команда «Первого треста» разработала специальное предложение – сертификат на покупку жилья в жилых комплексах Urbanica, Grand&Grand, «Новатор» и доме Consul на сумму до полутора миллионов рублей.

Объекты Группы компании «Первый Трест» получили признание как на региональном, так и на федеральном уровнях. А клиенты ценят за надежность, интересные проекты, необычные архитектурные и технологические решения и своевременное выполнение всех обязательств.