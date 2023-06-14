Группа компаний «Первый Трест» приготовила для уфимцев и гостей столицы щедрый подарок

Сертификат на покупку квартиры на сумму до полутора миллионов рублей. Группа компаний «Первый Трест» приготовила для уфимцев и гостей столицы щедрый подарок. 

«Первый Трест» стал генеральным партнером масштабного празднования Дня города. Прямо на фестивале «Уфа, гуляем!» сотрудники группы компаний развернули настоящий офис.

В честь праздника команда «Первого треста» разработала специальное предложение – сертификат на покупку жилья в жилых комплексах Urbanica, Grand&Grand, «Новатор» и доме Consul на сумму до полутора миллионов рублей.

Объекты Группы компании «Первый Трест» получили признание как на региональном, так и на федеральном уровнях. А клиенты ценят за надежность, интересные проекты, необычные архитектурные и технологические решения  и своевременное выполнение всех обязательств.

Высокую надёжность «Первого Треста» подтверждает и аккредитация в 20 ведущих банках РФ.  На счету ГК  уже более миллиона квадратных метров  жилья. Сегодня  «Первый трест» и возводит четыре жилых комплекса в историческом и географическом центрах города. Эти комфортные и яркие новостройки станут уже частью современной истории столицы республики.

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