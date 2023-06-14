В Уфе завершился масштабный забег

В столице республики завершился эстафетный забег по велопешеходному маршруту «Уфимское ожерелье». На протяжении двух суток спортсмены бежали семь кругов вокруг Уфы, поочередно сменяя друг друга. Всего в «Уфимском ожерелье» приняли участие 225 бегунов. Финишную отметку в 450 километров спортсмены преодолели вечером накануне Дня города.
Так проходил финиш на одном из этапов. Этап от Дворца машиностроителей до магазина «Максидом» через Инорс бегуны преодолели чуть больше, чем за 40 минут. Темп старались держать удобный для всех, ведь в забеге может принять участие любой желающий.
Трасса эстафетного забега включает в себя семь кругов, поделенных на семь этапов, протяженностью 7-10 километров. Для Даниила Хамидуллина забег по «Уфимскому ожерелью» – второе большое беговое мероприятие в этом месяце. Поэтому спортсмен не остановился на одном этапе, а пробежал сразу 17 километров до передачи эстафеты.
Каждый этап эстафеты бежит группа из четырех-пяти участников. Их сопровождает пейсмейкер – опытный бегун, который держит темп бега и контролирует соблюдение маршрута своего этапа. Самый сложный этап получился в Октябрьском районе, потому что большая часть трассы – от Сипайлово до Акбузата – проходит в гору.
В совокупности участники бежали, сменяя друг друга, три дня – с 9 по 11 июня. Профессиональных спортсменов и любителей бега не остановили ни погодные условия, ни крутые подъёмы, ни ночное время суток. Эльвина Салихова приехала из Стерлитамака. Девушка раньше никогда не бегала дистанции больше 5 километров, но с честью выдержала подъем в гору и финишировала.
Впервые соревнования прошли в прошлом году и собрали 100 бегунов, в этом году количество участников увеличилось вдвое. А уже в следующий, юбилейный для Уфы год, организаторы планируют задействовать 450 бегунов