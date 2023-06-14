В Уфе завершился масштабный забег

В столице республики завершился эстафетный забег по велопешеходному маршруту «Уфимское ожерелье». На протяжении двух суток спортсмены бежали семь кругов вокруг Уфы, поочередно сменяя друг друга. Всего в «Уфимском ожерелье» приняли участие 225 бегунов. Финишную отметку в 450 километров спортсмены преодолели вечером накануне Дня города.

Так проходил финиш на одном из этапов. Этап от Дворца машиностроителей до магазина «Максидом» через Инорс бегуны преодолели чуть больше, чем за 40 минут. Темп старались держать удобный для всех, ведь в забеге может принять участие любой желающий.

Этап лёгкий достаточно, по старому городу Черниковску, нынешний район Уфы, новый парк Машиностроителей, через парки, легкий бег, люди приветствуют, обращают внимание, спрашивают, куда бежим. Александр Камашук, участник забега

Трасса эстафетного забега включает в себя семь кругов, поделенных на семь этапов, протяженностью 7-10 километров. Для Даниила Хамидуллина забег по «Уфимскому ожерелью» – второе большое беговое мероприятие в этом месяце. Поэтому спортсмен не остановился на одном этапе, а пробежал сразу 17 километров до передачи эстафеты.

Самочувствие хорошее, отличное, эффект счастья после финиша, когда я добежал. Начинал свой этап с ГДК, мой этап до «Машинки». Я чувствовал, что силы есть, пробежал следующий этап 7 км, конечная точка – на «Максидоме». Даниил Хамидуллин, участник забега

Каждый этап эстафеты бежит группа из четырех-пяти участников. Их сопровождает пейсмейкер – опытный бегун, который держит темп бега и контролирует соблюдение маршрута своего этапа. Самый сложный этап получился в Октябрьском районе, потому что большая часть трассы – от Сипайлово до Акбузата – проходит в гору.

У нас вся республика готовится к 450-летию. Как мы, спортсмены, можем остаться в стороне? Сразу выбрал Октябрьский район, я люблю его больше всего, мне достался самый тяжелый этап в гору. Очень интересно, очень приятно, что поучаствовал, эмоции положительные. Леонид Ильин, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Октябрьского района г.Уфы

В совокупности участники бежали, сменяя друг друга, три дня – с 9 по 11 июня. Профессиональных спортсменов и любителей бега не остановили ни погодные условия, ни крутые подъёмы, ни ночное время суток. Эльвина Салихова приехала из Стерлитамака. Девушка раньше никогда не бегала дистанции больше 5 километров, но с честью выдержала подъем в гору и финишировала.

Это мой самый большой забег, еще и эстафетный. До этого участвовала на эстафетных, сегодня восемь километров, до этого – пять. У нас командный дух, мы бежали все вместе, это бодрит, заряжает. Эльвина Салихова, участница соревнований