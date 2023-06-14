Стали известны планы хоккейного клуба «Салават Юлаев» на межсезонье

С 10 по 13 августа пройдёт традиционный Фонбет Кубок Республики Башкортостан. На этот раз гостями турнира станут «Автомобилист», московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург». С 14 по 19 августа у «юлаевцев» возобновятся сборы, а 20-го числа команда отправится в Омск на предсезонный турнир имени Блинова.