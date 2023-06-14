В Башкирии продолжается чемпионат республики по футболу

Продолжается чемпионат Республики Башкортостан по футболу. На выходных прошёл уже пятый тур соревнований. Его пропустили футболисты команды «Беркут-Уфа», которые ездили в Омск на матч третьей лиги. Воспользовались этим игроки уфимского «Витязя-ГТУ», которые на двоих с футбольным клубом «Стерлитамак» забили 13 голов на стадионе «Олимп».
Самый результативный матч в этом розыгрыше чемпионата республики сыграли между собой футболисты «Витязя-ГТУ» и «Стерлитамака». Для фаворитов этой встречи, уфимской команды, которая ещё в прошлом году выступала в третьей лиге, матч начался с дубля от Германа Зайцева. «Витязь» сумел прийти в себя к концовке тайма. Голы Дмитрия Тихонова, Артёма Гончаренко, Сергея Кречетова и Эрика Салихова игру перевернули – 4:2.
В этом сезоне команда из Стерлитамака лишь в последний момент заявилась на чемпионат республики. Коллектив сильно омолодился, сейчас костяк его составляют футболисты 2007 года рождения. Конечно, есть два-три взрослых игрока, тому же Зайцеву, который в итоге оформил хет-трик, уже 25 лет. Цель у команды одна – воспитывать новое поколение. В таблицу и на результаты матчей пока особо не смотрят, хотя «Стерлитамак» в первых пяти матчах набрал шесть очков.
«Витязь-ГТУ» после перерыва лишь продолжил наращивать своё преимущество, доведя вскоре дело до счёта 6:2. Тем не менее дальше молодая уфимская команда расслабилась. До финального свистка стерлитамакцы отличились ещё трижды, а «Витязи» дважды. Итог встречи на стадионе «Олимп» – 8:5.
В прошлом сезоне «Витязь-ГТУ» выступал в третьем дивизионе, где сейчас играет «Беркут-Уфа». Решение опуститься на ступеньку ниже в чемпионат республике в клубе приняли осознанно. Ребята окончили школу, многие поступили в престижные вузы, значит, ездить по городам России стало бы для них гораздо сложнее. Костяк «Витязя» остался прежним: парни 2004 года рождения, хотя есть опытнейшие Эрик Салихов и Сергей Кречетов. Есть и ребята помоложе.
Прямо сейчас «Витязь-ГТУ» поднялся на первое место в чемпионате, одержав четвертую победу в пяти матчах. Ближайшие преследователи команды Артёма Фомина – «Старт», «Уфа-Беркут» и учалинский «Горняк».