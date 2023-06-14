В Башкирии продолжается чемпионат республики по футболу

Продолжается чемпионат Республики Башкортостан по футболу. На выходных прошёл уже пятый тур соревнований. Его пропустили футболисты команды «Беркут-Уфа», которые ездили в Омск на матч третьей лиги. Воспользовались этим игроки уфимского «Витязя-ГТУ», которые на двоих с футбольным клубом «Стерлитамак» забили 13 голов на стадионе «Олимп».

Самый результативный матч в этом розыгрыше чемпионата республики сыграли между собой футболисты «Витязя-ГТУ» и «Стерлитамака». Для фаворитов этой встречи, уфимской команды, которая ещё в прошлом году выступала в третьей лиге, матч начался с дубля от Германа Зайцева. «Витязь» сумел прийти в себя к концовке тайма. Голы Дмитрия Тихонова, Артёма Гончаренко, Сергея Кречетова и Эрика Салихова игру перевернули – 4:2.

Забили быстрые голы, потому что молодость. Начали почему-то играть на результат и сохранять его. Поговорили в перерыве. Объяснили, что это вообще не наша игра. Что мы должны учиться выходить из обороны короткими и средними передачами. Марат Гафиятулин, главный тренер ФК «Стерлитамак»

В этом сезоне команда из Стерлитамака лишь в последний момент заявилась на чемпионат республики. Коллектив сильно омолодился, сейчас костяк его составляют футболисты 2007 года рождения. Конечно, есть два-три взрослых игрока, тому же Зайцеву, который в итоге оформил хет-трик, уже 25 лет. Цель у команды одна – воспитывать новое поколение. В таблицу и на результаты матчей пока особо не смотрят, хотя «Стерлитамак» в первых пяти матчах набрал шесть очков.

Стартовали очень хорошо, попадались сильные соперники, пытались с ними играть, навязывали борьбу, забирали очки. Начали очень хорошо, но расслабились. Ильнур Ахметов, игрок ФК «Стерлитамак»

«Витязь-ГТУ» после перерыва лишь продолжил наращивать своё преимущество, доведя вскоре дело до счёта 6:2. Тем не менее дальше молодая уфимская команда расслабилась. До финального свистка стерлитамакцы отличились ещё трижды, а «Витязи» дважды. Итог встречи на стадионе «Олимп» – 8:5.

Нужно было также играть, больше забивать свои моменты. Нет счета, при котором ты думаешь, что победа не уйдет, всегда надо играть до последнего. Артур Кузбеков, игрок ФК «Витязь-ГТУ»

В прошлом сезоне «Витязь-ГТУ» выступал в третьем дивизионе, где сейчас играет «Беркут-Уфа». Решение опуститься на ступеньку ниже в чемпионат республике в клубе приняли осознанно. Ребята окончили школу, многие поступили в престижные вузы, значит, ездить по городам России стало бы для них гораздо сложнее. Костяк «Витязя» остался прежним: парни 2004 года рождения, хотя есть опытнейшие Эрик Салихов и Сергей Кречетов. Есть и ребята помоложе.

У нас вот выходит парень 2006 года рождения, забивает подряд пятую игру, выходя на замену. Его можно выделить – Музипов Эмиль. Артём Фомин, главный тренер ФК «Витязь-ГТУ»