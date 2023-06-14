Радий Хабиров посетил новую поликлинику в уфимском Затоне

Эта поликлиника непросто нам далась, долго ее строили и стоит она недешево. Попробуем, если получится, такую же поликлинику построить в Деме, было бы хорошо, если бы такие новые поликлиники были везде. Будем приводить в порядок медучреждения первичного звена в Уфе, многие из которых давно нуждаются в капитальном ремонте. Для этого мы приняли решение о том, что будет разработана и принята отдельная республиканская программа именно по модернизации и оснащению поликлиник столицы Башкортостана. Она будет рассчитана на пять лет, заработает с 2024 года, и под нее мы закладываем отдельное финансирование из бюджета. Деньги пойдут на капитальный ремонт, оснащение оборудованием и закупку медтранспорта.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан