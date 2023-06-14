Радий Хабиров посетил новую поликлинику в уфимском Затоне

Это семиэтажное здание, в котором располагаются детское и взрослое медучреждение, а также женская консультация. Современное оборудование, просторные помещения. Площадь нового здания в пять раз больше, чем в поликлиниках, где принимали пациентов до этого.
Более 40 тысяч жителей Ленинского района Уфы смогут посещать новое медучреждение. Здесь же Радий Хабиров провел «Здравчас» с главврачами уфимских больниц. Анализ поликлиник показал, что ситуация в столице сложнее, чем во многих районах республики. По поручению Главы Башкортостана Минздрав региона подготовит программу модернизации системы первичного звена в Уфе.