Радий Хабиров посетил новую поликлинику в уфимском Затоне

Это семиэтажное здание, в котором располагаются детское и взрослое медучреждение, а также женская консультация. Современное оборудование, просторные помещения. Площадь нового здания в пять раз больше, чем в поликлиниках, где принимали пациентов до этого.

Более 40 тысяч жителей Ленинского района Уфы смогут посещать новое медучреждение. Здесь же Радий Хабиров провел «Здравчас» с главврачами уфимских больниц. Анализ поликлиник показал, что ситуация в столице сложнее, чем во многих районах республики. По поручению Главы Башкортостана Минздрав региона подготовит программу модернизации системы первичного звена в Уфе.

Эта поликлиника непросто нам далась, долго ее строили и стоит она недешево. Попробуем, если получится, такую же поликлинику построить в Деме, было бы хорошо, если бы такие новые поликлиники были везде. Будем приводить в порядок медучреждения первичного звена в Уфе, многие из которых давно нуждаются в капитальном ремонте. Для этого мы приняли решение о том, что будет разработана и принята отдельная республиканская программа именно по модернизации и оснащению поликлиник столицы Башкортостана. Она будет рассчитана на пять лет, заработает с 2024 года, и под нее мы закладываем отдельное финансирование из бюджета. Деньги пойдут на капитальный ремонт, оснащение оборудованием и закупку медтранспорта.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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