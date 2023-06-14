ПМЭФ-2023: Башкирия может подписать соглашения на 100 млрд рублей

Соглашения на 100 млрд рублей. На такую сумму Башкортостан подготовил проекты, которые представит на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

В Северной столице сегодня стартовал первый день крупнейшего международного мероприятия. Республика традиционно представила свой стенд. Его площадь в этом году составила почти 400 квадратных метров. Он, как и прежде, – в числе самых больших на площадке. Экспозиция разделена на несколько частей. Это зона подписания соглашений, презентация национальной киберфизической платформы «Берлога», зона делового общения в экостиле и участок, посвященный беспилотникам. В рамках развития последних сегодня был подписан меморандум.

Сегодня подписали соглашения о создании совместной компании, которая будет главным инвестором во многие регионы, где будут созданы операторы по беспилотному транспорту. Ваша площадка – одна из самых интересных, и это один из регионов, где будет реализован проект.

Олег Бадера, председатель совета директоров ГК ««Вессолинк»

Петербургский международный экономический форум будет проходить четыре дня. Самые насыщенные из них – завтра и послезавтра. Площадку посетит Глава Башкортостана. В программе десятки встреч и переговоров, в том с представителями иностранных государств. Традиционно одним из самых ожидаемых событий станет объявление результатов рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, который представят члены Правительства страны совместно с Агентством стратегических инициатив.

Ряд соглашений в настоящий момент отрабатываются. Соглашения будут подписаны, возможно, исходя из тех договоренностей, что мы заключим. Загадывать сложно, точно подготовлены соглашения на порядка 100 млрд. рублей. Будем их отрабатывать.

Рустам Муратов, первый заместитель Премьер-министра Правительства - министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан
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