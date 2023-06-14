ПМЭФ-2023: Башкирия может подписать соглашения на 100 млрд рублей

В Северной столице сегодня стартовал первый день крупнейшего международного мероприятия. Республика традиционно представила свой стенд. Его площадь в этом году составила почти 400 квадратных метров. Он, как и прежде, – в числе самых больших на площадке. Экспозиция разделена на несколько частей. Это зона подписания соглашений, презентация национальной киберфизической платформы «Берлога», зона делового общения в экостиле и участок, посвященный беспилотникам. В рамках развития последних сегодня был подписан меморандум.