ПМЭФ-2023: Башкирия может подписать соглашения на 100 млрд рублей

Соглашения на 100 млрд рублей. На такую сумму Башкортостан подготовил проекты, которые представит на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
В Северной столице сегодня стартовал первый день крупнейшего международного мероприятия. Республика традиционно представила свой стенд. Его площадь в этом году составила почти 400 квадратных метров. Он, как и прежде, – в числе самых больших на площадке. Экспозиция разделена на несколько частей. Это зона подписания соглашений, презентация национальной киберфизической платформы «Берлога», зона делового общения в экостиле и участок, посвященный беспилотникам. В рамках развития последних сегодня был подписан меморандум.
Петербургский международный экономический форум будет проходить четыре дня. Самые насыщенные из них – завтра и послезавтра. Площадку посетит Глава Башкортостана. В программе десятки встреч и переговоров, в том с представителями иностранных государств. Традиционно одним из самых ожидаемых событий станет объявление результатов рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, который представят члены Правительства страны совместно с Агентством стратегических инициатив.