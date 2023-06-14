Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении призывного возраста

Государственная Дума РФ в первом чтении приняла закон, который повысит призывной возраст с 18 до 21 года. Об этом сообщает сайт нижней палаты.
Нижний порог предложили увеличить до 21 года, а верхний - до 30 лет. В пояснительной записке к говорится, что это сделано «в целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования».
Один из инициаторов законопроекта, глава комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал, что законодательно планируется отойти от призыва «вчерашних школьников» и призывать молодых людей, которые уже обрели профессию. Также акцентируется, что верхний предел призывного возраста также будет увеличен до 30 лет.
Также законопроект предусматривает переходные период до 2026 года. В случае принятия данного закона, в 2024 году призывной возраст будет с 19 до 30 лет, в 2025 году - с 20 до 30 лет, в 2026 - с 21 года до 30 лет.