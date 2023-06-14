В Уфе запустят программу модернизации поликлиник

Об этом глава республики заявил на выездном «Здравчасе», который прошел в новом медучреждении в Затоне. Радий Хабиров осмотрел поликлинику и пообщался с врачами. Семиэтажное здание, в котором располагаются детский и взрослый блоки, а также женская консультация, скоро примет первых пациентов. Современное оборудование, просторные помещения. Площадь нового здания в пять раз больше, чем в поликлиниках, где принимали жителей Затона до этого.

Это исследование, регистрирующее ответы на стимулы мозга. Тем самым удается определить уровень повреждений нервной системы. Раньше такой аппарат можно было встретить лишь в частных клиниках. Теперь и в государственных. Он необходим для лечения и незаменим в абилитации.

Медкомплекс, куда входит детская и взрослая поликлиники, женская консультация, способен принимать 900 пациентов за смену. Цифра внушительная, как и количество жителей, на которых рассчитано медучреждение. Здесь будут обслуживаться более 40 тысяч горожан, а в будущем присоединятся почти столько же жителей Уфимского района. Вместить в старые здания всех пациентов уже было невозможно. Учителя из школы по соседству заглянули на несколько минут, чтобы оставить первый отзыв.

Возможности врачей расширились. В пользовании у кардиологов, неврологов, окулистов, эндокринологов теперь высокотехнологичное оборудование. Такие же эмоции в скором времени должны появиться у врачей и пациентов еще в пяти районах и малых городах. Там строительство уже идёт. Помимо этого, на этапе проектной работы еще шесть медучреждений так же в сельской местности. А вот анализ уфимских поликлиник показал, что ситуация в столице обстоит хуже, чем в некоторых районах республики, заявил на «Здравчасе» Глава Башкортостана. Многие здания уже давно не отвечают нормам. Как, например, детская стоматология в Сипайлово. Медучреждение находится на втором этаже, а на первом – котельная.

Какие-то поликлиники нуждаются в капитальном ремонте, где-то пора обновить оборудование. Глава Башкортостана дал поручение региональному Минздраву подготовить программу модернизации системы первичного звена на ближайшие шесть лет.

Эта поликлиника непросто нам далась, долго ее строили, и стоит она недешево. Попробуем, если получится, такую же поликлинику построить в Деме, было бы хорошо, если бы такие новые поликлиники были везде. Будем приводить в порядок медучреждения первичного звена в Уфе, многие из которых давно нуждаются в капитальном ремонте. Для этого мы приняли решение о том, что будет разработана и принята отдельная республиканская программа именно по модернизации и оснащению поликлиник столицы Башкортостана. Она будет рассчитана на пять лет, заработает с 2024 года, и под нее мы закладываем отдельное финансирование из бюджета. Деньги пойдут на капитальный ремонт, оснащение оборудованием и закупку медтранспорта. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан