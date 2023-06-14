Автопарк «Башавтотранса» пополнили 30 новых туристических автобусов

Сегодня мы передаём новые автобусы нашему «Башавтотрансу». За последние четыре года мы существенно обновили автопарк, улучшаем условия работы водителей. Эти автобусы будут выполнять туристические и междугородние рейсы. Уверен, что пассажирам и водителям будет в них комфортно. Желаю вам безаварийной езды и хороших дорог!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан