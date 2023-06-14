Автопарк «Башавтотранса» пополнили 30 новых туристических автобусов

Ключи вручил глава республики Радий Хабиров. Технику марки Yutong приобрели для обслуживания междугородних маршрутов по всей России, в том числе и в новых регионах.
Напомним, «Башавтотранс» планирует открыть и маршруты на курорты Чёрного моря. Соответствующую заявку компания направила в Минтранс России. Радий Хабиров осмотрел автобусы вместимостью более чем на 50 человек. В салоне регулируемые пассажирские кресла, большой багажный отсек, спутниковая навигация, система кондиционирования, тахографы, мониторы, USB-порты для зарядки электронных устройств.
С начала специальной военной операции водители «Башавтотранса» перевозят бойцов и гуманитарные конвои. Глава республики наградил благодарственными письмами тех, кто часто ездит по этому маршруту. Когда есть преданные своему делу профессионалы, сказал Радий Хабиров, поставленные цели будут достигнуты.