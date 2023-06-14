Автопарк «Башавтотранса» пополнили 30 новых туристических автобусов

Ключи вручил глава республики Радий Хабиров. Технику марки Yutong приобрели для обслуживания междугородних маршрутов по всей России, в том числе и в новых регионах.

Напомним, «Башавтотранс» планирует открыть и маршруты на курорты Чёрного моря. Соответствующую заявку компания направила в Минтранс России. Радий Хабиров осмотрел автобусы вместимостью более чем на 50 человек. В салоне регулируемые пассажирские кресла, большой багажный отсек, спутниковая навигация, система кондиционирования, тахографы, мониторы, USB-порты для зарядки электронных устройств.

Сегодня мы передаём новые автобусы нашему «Башавтотрансу». За последние четыре года мы существенно обновили автопарк, улучшаем условия работы водителей. Эти автобусы будут выполнять туристические и междугородние рейсы. Уверен, что пассажирам и водителям будет в них комфортно. Желаю вам безаварийной езды и хороших дорог!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С начала специальной военной операции водители «Башавтотранса» перевозят бойцов и гуманитарные конвои. Глава республики наградил благодарственными письмами тех, кто часто ездит по этому маршруту. Когда есть преданные своему делу профессионалы, сказал Радий Хабиров, поставленные цели будут достигнуты.

Ежегодно обновляем подвижной состав. За четыре года наше предприятие получило 1050 автобусов. Из них 26 единиц междугороднего исполнения. Сейчас уже пора обратить внимание на межгород, на туристические автобусы.

Надир Самиев, генеральный директор ОАО «Башавтотранс»
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