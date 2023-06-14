Башкортостан представил свой стенд на ПМЭФ-2023

Соглашения на 100 млрд рублей. На такую сумму Башкортостан подготовил проекты, которые представит на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В Северной столице сегодня стартовал первый день крупнейшего международного мероприятия. Республика традиционно представила свой стенд. Его площадь в этом году составила почти 400 квадратных метров. Он, как и прежде, в числе самых больших в экспоцентре. Какие ставки делают власти региона на участие в ПМЭФ?
Это не просто игра, а своеобразное пособие по программированию. Причем освоить его может даже школьник младших классов. Язык высоких технологий вшит в развлекательную оболочку. Чтобы пройти уровни, ребенок должен писать собственные коды. Освоив начальный этап, юный айтишник может продолжить изучать программирование уже на специальных курсах, которые запустят в Башкортостане.
В этом году правительство республики, презентуя Башкортостан, сделало упор на инновационные разработки. В другом уголке стенда представили экспозицию, посвященную беспилотникам. В последнее время подобные аппараты все чаще звучат в контексте военных действий, однако создатели говорят и о широком спектре гражданского применения. К примеру, эти квадрокоптеры оснащены камерами с модулем искусственного интеллекта. Одна снимает в инфракрасном спектре, другая – в обычном. При этом встроенная программа способна решать определенные задачи, например, может быть полезна для обнаружения потерявшегося человека. Кроме того, ее можно использовать как помощника госавтоинспекторам при оформлении ДТП. Компания из Петербурга, которая собирает эти беспилотники, намерена локализовать производство и в Башкортостане.
На стенде представлен и уже известный образец БАС-200. Впервые опытная модель была показана на Авиамаксе два года назад. С тех пор многое изменилось: винтокрылый аппарат испытали в самых разных условиях, машину сертифицировали и запустили в серийное производство. На данный момент изготовлено около 20 образцов для разных заказчиков. Кстати, именно развитию беспилотной сферы был посвящен первый подписанный на площадке меморандум. Подписи скрепили между Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы и компанией «Аэромониторинг Мастер».
Впрочем, самыми насыщенными должны стать второй и третий день форума. Площадку посетит Глава Башкортостана. В программе десятки встреч и переговоров, в том числе с представителями иностранных государств.
Ну и традиционно одним из самых ожидаемых событий станет подведение результатов рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Их объявят члены правительства страны совместно с Агентством стратегических инициатив. Два года подряд республика удерживала высокую пятую строчку списка. Изменятся ли позиции в этот раз – одна из главных интриг форума.