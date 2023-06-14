Башкортостан представил свой стенд на ПМЭФ-2023

Соглашения на 100 млрд рублей. На такую сумму Башкортостан подготовил проекты, которые представит на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В Северной столице сегодня стартовал первый день крупнейшего международного мероприятия. Республика традиционно представила свой стенд. Его площадь в этом году составила почти 400 квадратных метров. Он, как и прежде, в числе самых больших в экспоцентре. Какие ставки делают власти региона на участие в ПМЭФ?

Это не просто игра, а своеобразное пособие по программированию. Причем освоить его может даже школьник младших классов. Язык высоких технологий вшит в развлекательную оболочку. Чтобы пройти уровни, ребенок должен писать собственные коды. Освоив начальный этап, юный айтишник может продолжить изучать программирование уже на специальных курсах, которые запустят в Башкортостане.

В этом году правительство республики, презентуя Башкортостан, сделало упор на инновационные разработки. В другом уголке стенда представили экспозицию, посвященную беспилотникам. В последнее время подобные аппараты все чаще звучат в контексте военных действий, однако создатели говорят и о широком спектре гражданского применения. К примеру, эти квадрокоптеры оснащены камерами с модулем искусственного интеллекта. Одна снимает в инфракрасном спектре, другая – в обычном. При этом встроенная программа способна решать определенные задачи, например, может быть полезна для обнаружения потерявшегося человека. Кроме того, ее можно использовать как помощника госавтоинспекторам при оформлении ДТП. Компания из Петербурга, которая собирает эти беспилотники, намерена локализовать производство и в Башкортостане.

На стенде представлен и уже известный образец БАС-200. Впервые опытная модель была показана на Авиамаксе два года назад. С тех пор многое изменилось: винтокрылый аппарат испытали в самых разных условиях, машину сертифицировали и запустили в серийное производство. На данный момент изготовлено около 20 образцов для разных заказчиков. Кстати, именно развитию беспилотной сферы был посвящен первый подписанный на площадке меморандум. Подписи скрепили между Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы и компанией «Аэромониторинг Мастер».

Сегодня подписали соглашения о создании совместной компании, которая будет главным инвестором во многие регионы, где будут созданы операторы по беспилотному транспорту. Ваша площадка – одна из самых интересных, и это один из регионов, где будет реализован проект. Олег Бадера, председатель совета директоров ГК «Вессолинк»

Впрочем, самыми насыщенными должны стать второй и третий день форума. Площадку посетит Глава Башкортостана. В программе десятки встреч и переговоров, в том числе с представителями иностранных государств.

Ряд соглашений в настоящий момент отрабатываются. Соглашения будут подписаны, возможно, исходя из тех договоренностей, что мы заключим. Загадывать сложно, точно подготовлены соглашения на порядка 100 млрд рублей. Будем их отрабатывать. Рустам Муратов, первый заместитель Премьер-министра Правительств, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан