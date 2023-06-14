Мотострелковый полк «Башкортостан» продолжает проходить боевое слаживание в Самарской области

Накануне там побывал генерал-полковник Юнусбек Евкуров, он ознакомился с ходом полевых учений. Большинство бойцов не в первый раз держит в руках оружие. Но слаживание все же необходимо, чтобы вспомнить навыки и освоить обновленные образцы.
Кроме стрелковой подготовки, идет и тактическая. Умение действовать в укрытии, пользоваться радиостанцией, разыскивать мины и другие навыки. Обязательным является и курс оказания неотложной помощи пострадавшим. Кстати, в составе полка есть и медицинская рота имени Ахмета Давлетова. Неотъемлемой частью боевой подготовки является также рытье окопов, защита от ядовитых веществ, радиоактивных и биологических средств, обучение управлению квадрокоптером.