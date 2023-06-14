Мотострелковый полк «Башкортостан» продолжает проходить боевое слаживание в Самарской области

Накануне там побывал генерал-полковник Юнусбек Евкуров, он ознакомился с ходом полевых учений. Большинство бойцов не в первый раз держит в руках оружие. Но слаживание все же необходимо, чтобы вспомнить навыки и освоить обновленные образцы.