В Октябрьском продолжается комплексное благоустройство дворов

С помощью республиканской программы «Башкирские дворики» в городе облагораживают дворы в разных микрорайонах. В этом году преобразят территории домов в 35‐м микрорайоне и дворовую территорию на Садовом кольце.

Во время благоустройства выполняется ремонт проезжей части двора, увеличение парковочных мест, обустройство тротуаров, детской и спортивной площадок, установка освещения. Завершить работы планируется к 1 сентября, однако не исключено, что компания завершит работы раньше срока.

Программа стартовала в 2019 году по инициативе Радия Хабирова и сразу же показала свою эффективность и востребованность. «Башкирские дворики» уже благоустроили 1120 дворов по республике, на это было выделено более 5 миллиардов рублей. Проект предполагает обустройство детских и спортивных площадок с безопасным резиновым покрытием, установку скамеек и урн, озеленение, освещение, асфальтирование. В этом году благоустроят ещё 206 дворов малых городов, из них 57 – в Уфе. По мнению главы республики, проект «Башкирские дворики» – лучший по линии жилищно-коммунального хозяйства.