В Салавате открылось первенство Башкортостана по шахматам

В состязаниях принимают участие ребята из разных городов и районов до 11 и до 13 лет. Сред них уже есть победители соревнований окружного и российского уровня.
Самая громкая часть шахматных соревнований проходит быстро и лаконично. Ребятам не терпится сесть за доски. Последнее напутствие – лучшая мотивация.
Это только на первый взгляд здесь собрались маленькие шахматисты. За черно-белой доской они могут дать фору практически любому взрослому. В том числе Самира Ишкинина – абсолютная чемпионка Башкортостана среди девочек до 11 лет во всех категориях: и в блице, и в классике, и в рапиде. Победительница и призер множества всероссийских соревнований. Подготовилась к соревнованиям серьезно и на этот раз.
Хрупкие и наивные на первый взгляд, в реальности умеют выстраивать серьезные комбинации. Диана Зайцева – двукратная победительница первенства Приволжского федерального округа, бронзовая медалистка российского турнира по быстрым шахматам – предпочитает начинать действовать сразу. А вообще у каждого участника своя логика, каждый в шахматах находит свое.
Нынешних участников первенства республики особенно впечатлили и мотивировали успехи башкирских шахматистов на мировом турнире в Батуми, завершившемся на днях. Урал Хасанов из Салавата победил среди спортсменов до 18 лет. Лейла Табермакова стала третьей среди девушек до 14 лет. А еще вошла на чемпионате в топ-10 в турнире по рапиду, в блице стала четвертой, а в решении композиций – третьей. Так что для юных шахматистов первенство республики – первый ход.