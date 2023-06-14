В Салавате открылось первенство Башкортостана по шахматам

В состязаниях принимают участие ребята из разных городов и районов до 11 и до 13 лет. Сред них уже есть победители соревнований окружного и российского уровня.

Самая громкая часть шахматных соревнований проходит быстро и лаконично. Ребятам не терпится сесть за доски. Последнее напутствие – лучшая мотивация.

Это только на первый взгляд здесь собрались маленькие шахматисты. За черно-белой доской они могут дать фору практически любому взрослому. В том числе Самира Ишкинина – абсолютная чемпионка Башкортостана среди девочек до 11 лет во всех категориях: и в блице, и в классике, и в рапиде. Победительница и призер множества всероссийских соревнований. Подготовилась к соревнованиям серьезно и на этот раз.

Хрупкие и наивные на первый взгляд, в реальности умеют выстраивать серьезные комбинации. Диана Зайцева – двукратная победительница первенства Приволжского федерального округа, бронзовая медалистка российского турнира по быстрым шахматам – предпочитает начинать действовать сразу. А вообще у каждого участника своя логика, каждый в шахматах находит свое.