Два выпускника из Башкирии написали ЕГЭ по математике профильного уровня на 100 баллов

В Башкирии два 11-классника сдали профильную математику на 100 баллов. Об этом рассказали в Минобразования региона.
В 2023 году ЕГЭ по профильной математике сдавали 7 745 выпускников. Высокобалльниками - те, кто сдал ЕГЭ на 81 балл и выше - стали 296 человек.
В отличие от профильного, экзамен по математике базового уровня оценивался не по 100-балльной, а по 5-балльной шкале. С результатами ЕГЭ выпускники могут ознакомиться в личных кабинетах сервиса ознакомления с результатами ГИА-11 по РБ, а также в своих школах.
Напомним, основной период ЕГЭ проходит с 26 мая по 20 июня. 16 и 17 июня состоится устная часть экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»). А 19 и 20 июня ребятам предстоит сдать ЕГЭ по информатике и ИКТ.