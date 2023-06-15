Два выпускника из Башкирии написали ЕГЭ по математике профильного уровня на 100 баллов

В отличие от профильного, экзамен по математике базового уровня оценивался не по 100-балльной, а по 5-балльной шкале. С результатами ЕГЭ выпускники могут ознакомиться в личных кабинетах сервиса ознакомления с результатами ГИА-11 по РБ, а также в своих школах.