В сгоревшем частном доме обнаружены тела семейной пары из Башкирии

В Давлеканово в пожаре заживо сгорели местные жители. О трагедии сообщили в пресс-службе МЧС.

Огонь вспыхнул ранним утром 15 июня в доме по улице Гагарина. Прибывшие на место пожарные стали свидетелями открытого горения и сильного задымления. В ходе тушения пожара были найдены два бездыханных тела, предполагается, что это супружеская пара.