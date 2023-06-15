В сгоревшем частном доме обнаружены тела семейной пары из Башкирии

В Давлеканово в пожаре заживо сгорели местные жители. О трагедии сообщили в пресс-службе МЧС.

Фото №1 - В сгоревшем частном доме обнаружены тела семейной пары из Башкирии

Огонь вспыхнул ранним утром 15 июня в доме по улице Гагарина. Прибывшие на место пожарные стали свидетелями открытого горения и сильного задымления. В ходе тушения пожара были найдены два бездыханных тела, предполагается, что это супружеская пара.

«В ходе тушения пожара обнаружены тела двух погибших: мужского и женского пола. Предположительно, это супруги. В результате пожара огнем повреждено домашнее имущество, помещения дома закопчены».

пресс-служба МЧС по РБ

Причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа. По указанию начальника ведомства Марата Латыпова на место выехала оперативная группа МЧС по РБ, в том числе эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели.

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