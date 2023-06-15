В Башкирии бывший охранник выслушал приговор за смертельный удар посетителю АЗС

В Нефтекамске огласили приговор бывшему сотруднику охранной организации, обвиняемого в гибели посетителя АЗС.

Фото №1 - В Башкирии бывший охранник выслушал приговор за смертельный удар посетителю АЗС

Напомним, трагедия произошла в январе этого года. Сотрудники АЗС вызвали охрану из-за длительного нахождения в туалете одного из посетителей. Прибывшие на вызов сотрудники ЧОП, стали вытаскивать мужчину из кабины. Во время этого один из охранников ударил посетителя в челюсть и тот упал на пол, ударившись головой. Потерпевший умер на больничной койке, не приходя в сознание.

«Сотрудник АЗС сообщил, что находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина длительное время не выходит из помещения туалета и не реагирует на требования персонала. Охранник стал выводить его из подсобного помещения АЗС и, при отсутствии угрозы нападения со стороны мужчины и какого-либо сопротивления, ударил его кулаком по лицу, от чего мужчина потерял равновесие и ударился головой о бетонную стену. От полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался в больнице спустя восемь дней», — пояснили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Злоумышленник частично признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься охранной деятельностью на три года. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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