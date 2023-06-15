В Башкирии бывший охранник выслушал приговор за смертельный удар посетителю АЗС

«Сотрудник АЗС сообщил, что находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина длительное время не выходит из помещения туалета и не реагирует на требования персонала. Охранник стал выводить его из подсобного помещения АЗС и, при отсутствии угрозы нападения со стороны мужчины и какого-либо сопротивления, ударил его кулаком по лицу, от чего мужчина потерял равновесие и ударился головой о бетонную стену. От полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался в больнице спустя восемь дней», — пояснили в пресс-службе СУ СКР по РБ.