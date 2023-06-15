В Башкирии многодетная семья потеряла дом

По уточненным данным, мать с самым младшим ребенком находились в больнице. Отец с одним из ребят поехал к ним. Дома остались еще трое. Гуляли во дворе. Один собрался приготовить на сковороде яичницу. Включил плиту, налил масло и вышел во двор посмотреть скотину. По возвращении все уже было в огне. Главное - успел вовремя выйти в безопасную зону. Пострадавших нет.

пресс-служба ГК РБ по ЧС