В Башкирии многодетная семья потеряла дом

Накануне в селе Ахметово Кушнаренковского района Башкирии сгорел дом многодетной семьи. На место незамедлительно направились экстренные службы.
Возгорание произошло в бревенчатом доме по улице Ахмалетдинова, в котором проживала семья с 5 детьми, один из них - новорожденный.
По уточненным данным, мать с самым младшим ребенком находились в больнице. Отец с одним из ребят поехал к ним. Дома остались еще трое. Гуляли во дворе. Один собрался приготовить на сковороде яичницу. Включил плиту, налил масло и вышел во двор посмотреть скотину. По возвращении все уже было в огне. Главное - успел вовремя выйти в безопасную зону. Пострадавших нет.
пресс-служба ГК РБ по ЧС
Временно семья будет проживать у своих родственников.