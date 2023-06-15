Избирательные комиссии Башкортостана готовятся к Единому дню голосования

По городам и районам Башкортостана проходят организационные собрания. Одна из комиссий располагается на базе филиала Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности в Демском районе. На первом заседании избрали заместителя председателя и секретаря комиссии. В составе совета – представители разных политических партий.

Начали свою работу комиссии и в районах республики. Комиссия № 2316 была создана в Кармаскалинском районе, в Шаймуратовском сельсовете. Накануне прошло первое заседание, обсудили организационные вопросы.

Напомним, предложить своих кандидатов в состав комиссий может каждая партия, имеющая представительство в Госдуме или в региональных и муниципальных органах власти. В состав избиркомов входят участники общественных организаций и активисты. Членов комиссии выдвигают другие граждане, причем по специальной процедуре. Супруги и близкие родственники кандидатов, их подчиненные войти в избиркомы не могут.