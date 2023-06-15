Стало известно, когда в Башкирию вернется летняя жара

В Башкирии ожидается возвращение жары. По данным синоптиков, уже в ближайшие дни столбик термометра поползет вверх.

Так, 16 июня, метеорологи обещают 28-градусное тепло. В пятницу также прогнозируются грозы и дожди.

В пятницу, 16 июня, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, по югу республики кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Столбики термометров ночью покажут +10, +15°, по северо-востоку до +5°, днем +23, +28°. пресс-служба Башгидрометцентра

Начало выходных же ознаменуется сухой и ветреной погодой. Температура воздуха днем прогреется до +25 градусов.