В Уфе на 17-летнего школьника возбудили уголовное дело за содействие терроризму

Особый интерес у несовершеннолетнего вызывали запланированные «Артподготовкой» на территории страны фейковые акции и теракты, направленные на дестабилизацию деятельности государственных органов и последующий насильственный захват власти. Он изучал тактико-технические характеристики оружия и боеприпасов, способы изготовления взрывчатых веществ, тактику ведения боевых действий, размещал имеющиеся у него материалы по обучению изготовлению самодельных зажигательных устройств, стрелковой подготовке. Кроме того, выявлены факты неоднократного перевода денежных средств на банковский счет, используемый руководителем «Артподготовки».