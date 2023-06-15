В Уфе на 17-летнего школьника возбудили уголовное дело за содействие терроризму

В Уфе 17-летний школьник стал фигурантом уголовного дела. Подростка обвиняют в содействии терроризму, сообщает пресс-служба УФСБ по Башкирии.
По данным ведомства, с октября 2021 по март 2022 года мальчик увидел в интернете материалы террористической организации и стал приверженцем их идеологии.
По данным пресс-службы ведомства, через соцсети школьник получил «партийный билет» или так называемый «революционный вексель», подтверждающий членство в организации.
Особый интерес у несовершеннолетнего вызывали запланированные «Артподготовкой» на территории страны фейковые акции и теракты, направленные на дестабилизацию деятельности государственных органов и последующий насильственный захват власти. Он изучал тактико-технические характеристики оружия и боеприпасов, способы изготовления взрывчатых веществ, тактику ведения боевых действий, размещал имеющиеся у него материалы по обучению изготовлению самодельных зажигательных устройств, стрелковой подготовке. Кроме того, выявлены факты неоднократного перевода денежных средств на банковский счет, используемый руководителем «Артподготовки».
В отношении юного уфимца возбуждено уголовное дело. Школьнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности.