Радий Хабиров возглавил делегацию Башкирии на ПМЭФ-2023

Глава Башкирии Радий Хабиров возглавил делегацию республики на 26-м Петербургском международном экономическом форуме. Мероприятие пройдет с 14 по 17 июня.
Члены делегации намерены провести ряд рабочих встреч, принять участие в дискуссиях и круглых столах, а также подписать соглашения для привлечения инвестиций в регион.
Одним из ключевых событий на площадке ПМЭФ станет презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Напомним, по итогам 2021 года Башкортостан второй раз подряд занял в нём пятое место.
Глава республики в рамках деловой программы встретится с руководителями ведущих российских и зарубежных компаний, а также примет участие в подписании ряда стратегических и инвестиционных соглашений.
Участники Петербургского международного экономического форума смогут ознакомиться с инвестиционным, туристическим, промышленным и научно-образовательным потенциалом Башкортостана на стенде республики. Он занимает 390 кв. метров и разделён на функциональные зоны. В частности, здесь представили достижения в сфере беспилотной авиации, в том числе летательный аппарат БАС-200. Кроме того, на площадке можно ознакомиться с национальной киберфизической платформой «Берлога» и другими прорывными проектами республики.
На мультимедийных панелях стенда продемонстрируют новый мультипликационный фильм «Северные амуры», который создала студия «Муха».