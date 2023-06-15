Радий Хабиров возглавил делегацию Башкирии на ПМЭФ-2023

Участники Петербургского международного экономического форума смогут ознакомиться с инвестиционным, туристическим, промышленным и научно-образовательным потенциалом Башкортостана на стенде республики. Он занимает 390 кв. метров и разделён на функциональные зоны. В частности, здесь представили достижения в сфере беспилотной авиации, в том числе летательный аппарат БАС-200. Кроме того, на площадке можно ознакомиться с национальной киберфизической платформой «Берлога» и другими прорывными проектами республики.