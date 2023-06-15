Хирурги Уфы удалили женщине 10-килограммовую опухоль матки

«Такие доброкачественные образования, как миома матки, развиваются, чаще всего, в возрасте 35-50 лет, но за последнее десятилетие наблюдается увеличение распространенности заболевания среди пациенток более молодого репродуктивного возраста. Своевременная диагностика позволяет сохранить и реализовать репродуктивный потенциал, поэтому прохождение регулярных медицинских осмотров крайне важно для каждой женщины. Заботьтесь о своем здоровье и проходите профилактические осмотры», - напомнил в соцсетях министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.