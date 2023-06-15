Хирурги Уфы удалили женщине 10-килограммовую опухоль матки

В Уфе специалисты республиканской клинической больницы имени Куватова провели сложную операцию 42-летней уроженке Таджикистана. Женщине хирурги удалили 10-килограммовую опухоль, которая образовалась в матке.

Фото №1 - Хирурги Уфы удалили женщине 10-килограммовую опухоль матки

Женщина в приемном покое рассказала, что чувствует неприятное и болезненное сдавливание в животе. Проведя осмотр, врачи обнаружили новообразование и приняли решение сразу же госпитализировать пациентку.

Врачи провели лапаротомическую гистерэктомию, удалив объемное новообразование. Операция прошла успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

«Такие доброкачественные образования, как миома матки, развиваются, чаще всего, в возрасте 35-50 лет, но за последнее десятилетие наблюдается увеличение распространенности заболевания среди пациенток более молодого репродуктивного возраста. Своевременная диагностика позволяет сохранить и реализовать репродуктивный потенциал, поэтому прохождение регулярных медицинских осмотров крайне важно для каждой женщины. Заботьтесь о своем здоровье и проходите профилактические осмотры», - напомнил в соцсетях министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.  

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