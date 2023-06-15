Хирурги Уфы удалили женщине 10-килограммовую опухоль матки

В Уфе специалисты республиканской клинической больницы имени Куватова провели сложную операцию 42-летней уроженке Таджикистана. Женщине хирурги удалили 10-килограммовую опухоль, которая образовалась в матке.
Женщина в приемном покое рассказала, что чувствует неприятное и болезненное сдавливание в животе. Проведя осмотр, врачи обнаружили новообразование и приняли решение сразу же госпитализировать пациентку.
Врачи провели лапаротомическую гистерэктомию, удалив объемное новообразование. Операция прошла успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.