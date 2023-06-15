В Башкирии «Ауди А6» опрокинулась в кювет: 31-летняя женщина погибла

Как рассказали в ГИБДД по РБ, авария зарегистрирована на 1 км автодороги Серафимовский - Нижнетроицкий. Молодой человек за рулем «Ауди А6» не справился с управлением авто и вылетел в кювет. От травм на месте ДТП погибла его 31-летняя пассажирка, сам 29-летний водитель получил увечья и был госпитализирован в больницу.