В Башкирии построят тепличное хозяйство почти на 10 млрд рублей

Башкортостан мы рассматриваем давно, уже на протяжении года думали над реализацией проекта. Нам очень интересна локация, потому что там есть рабочие места, рынок достаточно свободный. «ЭКО-культура» в реализации проекта. Власти активно участие в поиске земельного участка, также пытаются нам помочь с подходящей инфраструктурой.

Мария Бочарова, президент агропромышленного холдинга «ЭКО-культура»