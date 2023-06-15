В Башкирии построят тепличное хозяйство почти на 10 млрд рублей

Соответствующее соглашение с инвестором подписали сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. Компания «ЭКО-культура», один из ведущих агропроизводителей страны, презентовала проект Радию Хабирову, который сегодня возглавил башкирскую делегацию на мероприятии.

 На территории региона намерены построить высокотехнологичный тепличный комплекс площадью 20 га для круглогодичного выращивания томатов. Его производительность составит 13 тысяч тонн овощей в год. На данный момент инвестор вместе с властями переделяют подходящий участок для теплиц.

Башкортостан мы рассматриваем давно, уже на протяжении года думали над реализацией проекта. Нам очень интересна локация, потому что там есть рабочие места, рынок достаточно свободный. «ЭКО-культура» в реализации проекта. Власти активно участие в поиске земельного участка, также пытаются нам помочь с подходящей инфраструктурой.

Мария Бочарова, президент агропромышленного холдинга «ЭКО-культура»
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