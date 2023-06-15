В Уфе появились автомобили с камерами, фиксирующие нарушения ПДД и опасное вождение

Камер не было, а штраф все равно пришёл. Уфимцы начали получать уведомления о нарушении скоростного режима, несмотря на соблюдение правил в зонах установки стационарных комплексов видеофиксации. Всё дело в том, что в столице республики в рамках пилотного проекта появились автомобили, которые на ходу регистрируют любителей быстрой езды.

Выезд из города на Оренбургский тракт. Ограничение скорости на этом участке – 80 километров в час. И так почти до Металлобазы. Именно на этом перекрёстке автомобиль Центра организации дорожного движения разворачивается и едет в обратном направлении, по пути фиксируя скорость транспорта.

Увидев такой автомобиль на обочине, основная масса водителей начинают ехать медленнее. Ведь где-то рядом может таиться комплекс видеофиксации скоростного режима. Теперь же с этих машин нарушения регистрируют ещё и во время движения.

Пока только две машины оборудованы комплексами, способными регистрировать скорость. Камера устанавливается на переднее пассажирское сиденье. Снаружи никаких признаков видеофиксации, хотя задачи скрыть процесс нет.

Всё заметно. Это хорошо заметно, у кого есть радары. Они сначала сзади его видят, потом объезжают, спереди постоят, потом сбоку, посмотрят. Некоторые ругаются, некоторые просто едут дальше. Андрей Нестеров, ведущий специалист Центра организации дорожного движения Республики Башкортостан

Возмущается в основном молодежь, говорит Андрей Нестеров. Люди постарше понимают, что работа Центра, прежде всего, направлена на снижение аварийности и смертности на дорогах. Новые комплексы должны исключить так называемый «рваный» темп езды, когда водитель, видя стационарную камеру, притормаживает, а проехав её, вновь разгоняется.

Такое желание или привычку у водителя должны исключить. Тем самым обеспечить безопасность дорожного движения и увеличить пропускную способность автомобильных дорог. Данные комплексы работают как при движении, так и в припаркованном состоянии, как стационарные комплексы. Айнур Зайнуллин, начальник отдела Центра организации дорожного движения Республики Башкортостан