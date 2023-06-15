В Уфе появились автомобили с камерами, фиксирующие нарушения ПДД и опасное вождение

Камер не было, а штраф все равно пришёл. Уфимцы начали получать уведомления о нарушении скоростного режима, несмотря на соблюдение правил в зонах установки стационарных комплексов видеофиксации. Всё дело в том, что в столице республики в рамках пилотного проекта появились автомобили, которые на ходу регистрируют любителей быстрой езды.
Выезд из города на Оренбургский тракт. Ограничение скорости на этом участке – 80 километров в час. И так почти до Металлобазы. Именно на этом перекрёстке автомобиль Центра организации дорожного движения разворачивается и едет в обратном направлении, по пути фиксируя скорость транспорта.
Увидев такой автомобиль на обочине, основная масса водителей начинают ехать медленнее. Ведь где-то рядом может таиться комплекс видеофиксации скоростного режима. Теперь же с этих машин нарушения регистрируют ещё и во время движения.
Пока только две машины оборудованы комплексами, способными регистрировать скорость. Камера устанавливается на переднее пассажирское сиденье. Снаружи никаких признаков видеофиксации, хотя задачи скрыть процесс нет.
Возмущается в основном молодежь, говорит Андрей Нестеров. Люди постарше понимают, что работа Центра, прежде всего, направлена на снижение аварийности и смертности на дорогах. Новые комплексы должны исключить так называемый «рваный» темп езды, когда водитель, видя стационарную камеру, притормаживает, а проехав её, вновь разгоняется.
Если раньше встретив на дороге попутный автомобиль с оранжевыми проблесковыми маячками и крупными буквами на капоте ЦОДД, водителям не стоило ожидать опасности для своего кошелька. Теперь, обгоняя такой автомобиль, можно получить штраф. Пока за быструю езду. В скором времени функционал мобильных комплексов хотят расширить.