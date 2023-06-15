В Уфе на улице Цюрупы установили новые дорожные знаки

в башкирской столице поменялся режим работы светофоров на пересечении улиц октябрьской Революции и Цюрупы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Обновление включает секции с мигающими «белым человечком» и стрелкой. Такие секции сообщают водителям о том, что на переходе, в направлении которого он собирается повернуть, включен разрешающий сигнал для пешехода. Данная мера поможет увеличить пропускную способность участка, а также существенно сократить заторы в часы пик.