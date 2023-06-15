Госдума приняла во втором чтении законопроект о пассажирских перевозках

Государственная Дума РФ поддержала инициативу депутатов Башкирии "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". Проект федерального закона принят во втором чтении.
По словам председателя Государственного собрания - Курултая Константина Толкачева, было предложено применять к нелегальным перевозчикам эффективную меру воздействия. Инициатива заключается в том, чтобы задерживать транспортные средства. В настоящее время все расходы по задержанию, эвакуатор и хранение возлагаются на органы местного самоуправления.
Предложение парламента Башкирии подразумевает, что после принятия законопроекта все расходы возлагаются на самого нелегального перевозчика. По мнению Константина Толкачева, новые поправки более эффективно смогут навести порядок в сфере пассажирских перевозок.