Госдума приняла во втором чтении законопроект о пассажирских перевозках

Государственная Дума РФ поддержала инициативу депутатов Башкирии "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". Проект федерального закона принят во втором чтении.

По словам председателя Государственного собрания - Курултая Константина Толкачева, было предложено применять к нелегальным перевозчикам эффективную меру воздействия. Инициатива заключается в том, чтобы задерживать транспортные средства. В настоящее время все расходы по задержанию, эвакуатор и хранение возлагаются на органы местного самоуправления.