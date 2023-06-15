Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на ПМЭФ-2023

Высокотехнологичный тепличный комплекс, обновленные птицефермы и развитие беспилотников совместно с Москвой. В Санкт-Петербурге завершился второй день Международного экономического форума. Сегодня башкирскую делегацию возглавил Радий Хабиров, который уже провел с десяток встреч. Об их результатах и заключенных соглашениях – в нашем сюжете.
Второй день экономического форума оказался насыщен переговорами. Причем большинство из них проходили именно на площадке башкирского стенда. Делегации выстраивались одна за другой. В рассмотрении соглашений принимал участие лично Радий Хабиров.
Сразу несколько крупных инвестпроектов связаны с сельским хозяйством. Например, группа «Черкизово», которой принадлежит основная часть птицеводческого комплекса республики, намерена провести модернизацию своих хозяйств. Общий объем вложений составит почти 4 млрд рублей. Только в рамках первого этапа планируется увеличить производство мяса птицы до 45%.
А вот один из ведущих агропроизводителей страны – компания «ЭКО-культура» – намерен построить в Башкортостане тепличный комплекс площадью 20 гектаров. В нем будут выращивать около 13 тысяч тонн томатов в год. Стоимость этого проекта – около 10 млрд рублей. Уже через месяц инвесторы приедут в регион, где будут выбирать земельный участок.
Башкирскую переговорную посетил и глава ДНР Денис Пушилин. Чуть больше года назад между двумя регионами было подписано коммюнике о сотрудничестве. И вот сегодня – соглашение по созданию и развитию промышленного сектора и взаимодействию в рамках импортозамещения.
Не первый год стенд Башкортостана вызывает повышенный интерес у гостей форума. В этот раз особое внимание приковано к киберфизической платформе «Берлога». Ее создавали совместно с Агентством стратегических инициатив. Проектируемые на ее базе игры с малых лет будут учить детей не просто проходить разные уровни, но и программировать в процессе. Во время презентации гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила активность Башкортостана, который участвует во многих проектах.
На ПМЭФ Правительство Башкортостана договорилось реализовывать проекты в сфере беспилотных авиасистем совместно с Правительством Москвы. Подписи под документом поставили Радий Хабиров и мэр столицы Сергей Собянин. Теме беспилотников, к слову, власти уделили отдельное внимание на своем стенде. Совсем скоро в Башкортостане намерены начать сборку квадрокоптеров.
За каждым представленным проектом – не только миллиардные вложения, но и создаваемые рабочие места, а также социально-экономическое развитие региона, узнаваемость которого в последние годы сильно выросла. Одним из ключевых событий на площадке ПМЭФ станет презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах страны. Два года подряд Башкортостан занимал в списке высокое пятое место. Интрига, конечно, сохраняется, впрочем, в Агентстве стратегических инициатив все же намекнули, что у региона есть все шансы занять еще более высокую строчку рейтинга.