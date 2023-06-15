Башкирский отряд «Ватан» прибыл на Донбасс

Перешли «за ленточку». Отряд «Ватан» прибыл на Донбасс и готовится вступить в боевые действия. Личный состав подразделения укомплектован, бронетехники и спецсредств хватает. После приказа военнослужащие отправятся на одно из самых горячих направлений спецоперации для отражения контрнаступления ВСУ. Корреспондент телеканала БСТ Азат Садреев побывал на позициях отряда.

С высоты птичьего полета операторы беспилотников контролируют территорию в десятки квадратных километров. Выявляют позиции врага и дают координаты артиллеристам. Пока это часть тренировки, но уже в ближайшее время полученные навыки ватановцы будут применять в реальном бою.

Данная модель дрона «Мавик 3». Он используется как разведывательный, так и может нести два вога, сбрасывать их. Мы взрыватели убираем. Но больше он идёт как разведывательный. То есть он летает на 10 км, высота 500 м. Мы тут на практике отрабатывали, я подлетал за полтора км, у него очень хороший зум, приближали, с помощью карт находили точные координаты противника с точностью до 10 метров. позывной «Викинг»

Поддержать бойцов приехали духовные наставники башкирских батальонов Хамза-хазрат и отец Виктор. Подарили мусульманские и православные шевроны, прочитали молитву. Ещё в Уфе священнослужители провожали отряд в зону СВО, сейчас снова встретились с ребятами уже «за ленточкой».

Спустя 80 лет, вы, потомки наших легендарных предков, защищаете эту многострадальную землю, точно так же, как защищали наши отцы и деды. Дай бог всем благополучия, здоровья и удачи. Хамза-хазрат, духовный наставник башкирских батальонов

Хоть отряд и считается башкирским, личный состав – многонациональный, и в этом сила подразделения, уверены духовные наставники.

Если, допустим, мусульманину нужно помолиться, православный должен держать его сектор. Давай, брат, помолись, я пока прикрою. Потом ты меня прикроешь. Взаимоподдержка должна быть, и у наших она есть. отец Виктор, духовный наставник башкирских батальонов

У большинства военнослужащих за плечами боевой опыт в Афганистане, на Северном Кавказе, есть молодые ребята, прошедшие службу в армии и служившие по контракту.

решение принял после того, как пообщался с командиром «Самураем». И на СВО очень много ребят моих знакомых. Да и кто, если не мы? Обстановка в «Ватане» семейная, все как братья. позывной «Писатель»

Коллективное решение вступить в «Ватан» и отправиться на Донбасс приняли жители села Кушнаренково. Эти бойцы знакомы уже не первый год, прошли Афган и не смогли остаться в стороне, когда Родина вновь нуждалась в защите. Живут военнослужащие в блиндажах. Условия создавали сами.

Мы уже сами тут оборудовали немного, печку поставили, сделали себе столик под оружие. Полочки сделали для всяких вещей. Дали спальные мешки, и вот живём. Нормально, тепло, всё хорошо. позывной «Расписной»

В составе отряда уроженцы не только Башкортостана, но и других регионов России. Выбрали «Ватан», потому что лично знакомы с командиром с позывным «Самурай». По его словам, ребята уже рвутся в бой и готовы к выполнению поставленных задач.

Мы воюем сборной мира, можно так сказать, но победа будет за нами. Кто бы и какими бы силами против нас ни воевал. Мы воюем за Родину, у нас другого варианта нет. позывной «Самурай», командир отряда «Ватан»

Самоходная артиллерийская установка «Мста» – оружие дальнобойное. Бьёт на расстояние от 20 до 30 км в зависимости от типа снаряда. У отряда «Ватан» такой техники в достаточном количестве.