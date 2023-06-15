Башкирский отряд «Ватан» прибыл на Донбасс

Перешли «за ленточку». Отряд «Ватан» прибыл на Донбасс и готовится вступить в боевые действия. Личный состав подразделения укомплектован, бронетехники и спецсредств хватает. После приказа военнослужащие отправятся на одно из самых горячих направлений спецоперации для отражения контрнаступления ВСУ. Корреспондент телеканала БСТ Азат Садреев побывал на позициях отряда.
С высоты птичьего полета операторы беспилотников контролируют территорию в десятки квадратных километров. Выявляют позиции врага и дают координаты артиллеристам. Пока это часть тренировки, но уже в ближайшее время полученные навыки ватановцы будут применять в реальном бою.
Поддержать бойцов приехали духовные наставники башкирских батальонов Хамза-хазрат и отец Виктор. Подарили мусульманские и православные шевроны, прочитали молитву. Ещё в Уфе священнослужители провожали отряд в зону СВО, сейчас снова встретились с ребятами уже «за ленточкой».
Хоть отряд и считается башкирским, личный состав – многонациональный, и в этом сила подразделения, уверены духовные наставники.
У большинства военнослужащих за плечами боевой опыт в Афганистане, на Северном Кавказе, есть молодые ребята, прошедшие службу в армии и служившие по контракту.
Коллективное решение вступить в «Ватан» и отправиться на Донбасс приняли жители села Кушнаренково. Эти бойцы знакомы уже не первый год, прошли Афган и не смогли остаться в стороне, когда Родина вновь нуждалась в защите. Живут военнослужащие в блиндажах. Условия создавали сами.
В составе отряда уроженцы не только Башкортостана, но и других регионов России. Выбрали «Ватан», потому что лично знакомы с командиром с позывным «Самурай». По его словам, ребята уже рвутся в бой и готовы к выполнению поставленных задач.
Самоходная артиллерийская установка «Мста» – оружие дальнобойное. Бьёт на расстояние от 20 до 30 км в зависимости от типа снаряда. У отряда «Ватан» такой техники в достаточном количестве.
Как отметил командир отряда, желающих вступить в его подразделение до сих пор много, поэтому будет проведен дополнительный набор. Ну а тем, кто уже находится «за ленточкой», духовные наставники пожелали удачи, победы и организовали небольшой концерт.