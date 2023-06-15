В Башкирии восемь колледжей модернизируют в рамках проекта «Профессионалитет»

Восемь колледжей республики обновят материально-техническую базу на сумму 650 миллионов рублей. Учебные заведения стали финалистами федерального проекта «Профессионалитет». Сегодня были подписаны трехсторонние соглашения между региональным Минобром, работодателями и ссузами.

Условия как в поликлинике созданы в самом учебном заведении. Они максимально приближены к больничным. Пациентов заменяют манекены. Зачастую и сами студенты Бирского медколледжа выполняют роль больных – так отрабатываются важные для врача практические навыки.

В прошлом году в колледже переоборудовали под мастерские кабинеты лечебного и фармацевтического направлений. Это стало возможно благодаря федеральному проекту. С нового учебного года будут развивать такие направления, как скорая медпомощь, акушерство и гинекология.

Бирский колледж стал победителем проекта «Профессионалитет». На его базе будет создан кластер по направлению «Клиническая и профилактическая медицина». Программа уникальная. Она создана для поддержки системы среднего профессионального образования. В учебном заведении будут созданы лаборатории по мировым стандартам и обновлена материально-техническая база. Федеральные средства выиграли восемь ссузов, в Минпросвещения страны ожидают одобрения еще столько же заявок.

Сегодня были подписаны трехсторонние документы между региональным Минобром, работодателями и ссузами. В учебную программу будут вносить свою лепту и предприятия. Таким образом, еще будучи студентами, учащиеся с большой долей вероятности найдут себе рабочее место.