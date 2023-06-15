В Башкирии ученые создают цифровую размерную типологию населения

В Башкортостане занимаются созданием цифровых двойников жителей республики. Команда из УГНТУ исследует размерную типологию населения. Студенты и учёные проводят работу в рамках стратегической программы «Новая среда жизни». Итогом проекта станет усреднённый портрет жителя Башкортостана. Как можно принять в нём участие и для чего это нужно?

Первый полёт не в космос, а в цифровое пространство населения Башкортостана. Функция 3D-сканирования появилась несколько лет назад, сейчас её используют для глобального исследования. Команда УГНТУ, студенты и учёные, планируют изучить жителей республики, а конкретно – их параметры.

Разнообразие фигур мужчин и женщин соберут в ряд антропологических типов региона. Так получат усреднённый результат, как выглядят жители Башкортостана сейчас. В России практика широко ранее не применялась. В разных странах размерную типологию используют производители одежды.

Считается, что размерную типологию необходимо обновлять каждые 15 лет. Это следствие акселерации. Но вот те, кто одевает работников заводов, видимо, впереди планеты всей. Специальная форма, которую шьют для защиты, часто велика. После создания размерной типологии Башкортостана в УГНТУ могут начать собирать данные для усреднённого портрета каждого завода в регионе. Будущие конструкторы одежды считают, что цифровизация должна плотно войти в процесс разработки и пошива нарядов.